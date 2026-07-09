Karina Torres Encabezará la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Matamoros

A través de una rueda de prensa con diferentes medios de comunicación, la comunidad LGBTQ+, en Matamoros, anunció que se va a realizar la edición número 15 de la Marcha del Orgullo y se va a realizar el próximo 18 de julio a partir de las 4 de la tarde, teniendo como punto de reunión la calle 9, bajo el lema "15 años de lucha".

Francisco de la Rosa dio a conocer que la influencer Karina Torres va a encabezar el evento y convivirá con los asistentes antes de integrarse a esta nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos, programada para el 27 de julio.

Autoridades municipales detallaron que habrá acompañamiento de tránsito y vialidad, así como de protección civil con cierres parciales de calles. Esto para poder garantizar la seguridad de los participantes, mientras que los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta celebración.

"Este año ahora sí los puse como peregrinación. Bien largo el recorrido, pero el chiste es celebrar 15 años de lucha y de no claudicar y que estamos presentes. 15 años. Son 15 años. Quinceañeras. Somos quinceañeras este año. El que guste ir de rosa, de quinceañera. Somos muy estrafalarios como quiera para vestir ese día. Y 15 años, ese es el tema de este año", Francisco de la Rosa, representante de la Comunidad LGBTQ+

¿Quién es Karina Torres, la influencer invitada a la Marcha del Orgullo en Matamoros?

Karina Torres es una influencer, creadora de contenido y personalidad de redes sociales que alcanzó gran popularidad por sus transmisiones en vivo y videos en plataformas como TikTok y Facebook. Su estilo espontáneo, sentido del humor y cercanía con sus seguidores la han convertido en una de las figuras más reconocidas dentro de la comunidad LGBTQ+ en México.

Originaria de León, Guanajuato, Karina forma parte del grupo de creadoras de contenido conocido como "Las Perdidas", junto a Wendy Guevara, Paolita Suárez y otras influencers, con quienes ha participado en diversos proyectos digitales y de entretenimiento.