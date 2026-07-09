Karina Torres Encabezará la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Matamoros

Karina Torres será la invitada especial de la 15ª Marcha del Orgullo LGBTQ+, que se realizará bajo el lema "15 años de lucha".

Karina Torres Encabezará la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en MatamorosFoto: Matamoros Se Viste de Arcoiris

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Karina Torres liderará la 15ª Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Matamoros el 18 de julio. Únete a celebrar 15 años de lucha y diversidad desde las 4 PM en la calle 9. ¡No te lo pierdas!

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