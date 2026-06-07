Abandonan Cuerpo Envuelto en Una Cobija Bajo Puente del Bulevar Rolando Arjona en Culiacán

Una persona fue encontrada sin vida y envuelta en una cobija de color verde durante la noche de este sábado bajo el puente a desnivel del bulevar Rolando Arjona en Culiacán, Sinaloa.

Abandonan Cuerpo Envuelto en Una Cobija Bajo Puente del Bulevar Rolando Arjona en CuliacánFoto: N+

Destacado

Hallan cuerpo envuelto en cobija verde bajo puente en Culiacán. Autoridades investigan el caso mientras se busca identificar a la víctima.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+