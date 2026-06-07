Abandonan Cuerpo Envuelto en Una Cobija Bajo Puente del Bulevar Rolando Arjona en Culiacán

Una persona, al parecer del sexo masculino y hasta el momento sin identificar, fue encontrada sin vida y envuelta en una cobija de color verde durante la noche de este sábado bajo el puente a desnivel del bulevar Rolando Arjona, a la altura de las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), en el sector Country en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo fue localizado en el extremo norte del puente, junto al área donde se encuentra el sistema de bicicletas públicas del Gobierno del Estado.

A pesar de la constante vigilancia que existe en la zona por tratarse de un importante sector comercial y financiero de la ciudad, sujetos desconocidos lograron abandonar el cadáver en el lugar sin que hasta el momento se tengan características de los responsables.

Autoridades investigan hallazgo de cuerpo en puente de Culiacán

Tras el reporte, elementos de las distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar las causas de muerte y establecer su identidad.

Cabe señalar que, de manera simultánea al hallazgo, se registró una persecución de sujetos sospechosos que viajaban en un automóvil compacto blanco de modelo reciente. La movilización fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, quienes presuntamente impactaron por alcance la unidad con una de sus patrullas durante la persecución.

Hasta el momento las autoridades no han informado si hubo personas detenidas o si los ocupantes del vehículo lograron escapar. Tampoco se ha confirmado si existe alguna relación entre dicha persecución y el abandono del cuerpo localizado bajo el puente del bulevar Rolando Arjona.