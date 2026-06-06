Hombre Finge Entrar a Rezar a Una Iglesia y Roba la Bocina en Los Mochis, Sinaloa

En las imágenes se puede ver como el hombre al no ver a nadie en la parroquia San Juan de los Lagos, aprovecha para desmontar una bocina y robarla.

El hombre fue grabado.

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Cámaras de seguridad registraron el acto. La comunidad católica exige justicia.

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