Hombre Finge Entrar a Rezar a Una Iglesia y Roba la Bocina en Los Mochis, Sinaloa

Cámaras de Seguridad lograron captar como un hombre que llega a la parroquia San Juan de los Lagos, en la Colonia Infonavit Macapule, en Los Mochis, Sinaloa, finge rezar para después en una oportunidad robar una bocina, para después salirse tranquilamente.

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De acuerdo a los hechos e imágenes brindadas a las autoridades, este acto corrió cuando un hombre, que usaba un cubrebocas, entró al templo para fingir en un principio que rezaba sentado en una de las bancas.

En cierto momento, el hombre notó que no había nadie más en el templo, por lo que se paró y caminó al frente, observando que nadie lo viera, para después comenzar a desmontar una bocina que era usada durante las misas.

En el video, que no dura más de 25 segundos, se observa a un hombre de tez morena clara, quien portaba cubrebocas negro, mochila y vestía una playera en tonos rosa y blanco, además de pantalón negro.

Al estar cerca de la bocina, logra desconectarla, para después levantarla y caminar rumbo a la salida de la Parroquia para huir con rumbo desconocido, sin darse cuenta que era grabado por cámaras de Seguridad.

Molesta a feligreses robo dentro del templo en Los Mochis

Fue el mismo personal de la iglesia, quienes minutos después se dio cuenta del robo, por lo que al revisar las cámaras, confirmaron que se trataba de un robo, pero desafortunadamente no pudieron identificar al ladrón.

Asimismo, esta acción provocó la molestia e indignación entre los integrantes de la comunidad católica. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable; sin embargo, se dio a conocer que el párroco ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Es importante destacar que apenas dos semanas se registró un robo similar en una iglesia de la sindicatura de Higuera de Zaragoza, en el municipio de Ahome, donde dos individuos sustrajeron instrumentos litúrgicos. En ese caso, ambos fueron localizados y detenidos por las autoridades.

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