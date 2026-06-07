¿Qué Pasó Hoy, Domingo 7 de Junio en la Carretera México-Toluca Dirección CDMX?

La movilización es encabezada por comuneros de Huixquilucan, quienes exigen frenar la tala de árboles

Bloqueo en la Carretera México-Toluca. Foto: Guardia NacionalBloqueo en la Carretera México-Toluca. Foto: Guardia Nacional

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy, bloqueo en México-Toluca: comuneros de Huixquilucan demandan frenar tala de árboles. Tráfico severo y sin hora de reapertura. Descubre más sobre esta movilización.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+