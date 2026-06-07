¿Qué Pasó Hoy, Domingo 7 de Junio en la Carretera México-Toluca Dirección CDMX?

La tarde de hoy domingo 7 de junio se registra un bloqueo sobre la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México, en los límites de Ocoyoacac y Huixquilucan, lo que ha generado severas afectaciones viales y largas filas de automovilistas.

La movilización es encabezada por comuneros de Huixquilucan, quienes exigen a las autoridades frenar la tala de árboles y detener la expansión de desarrollos inmobiliarios en zonas forestales de la región.

Con pancartas con mensajes como “No a las invasiones”, “Alto a la tala ilegal”, “No al cambio de uso de suelo” y “Cientos de hectáreas cercadas, ¿quién lo permitió?”, los manifestantes mantienen cerrada la vialidad mientras lanzan consignas contra el presunto ecocidio en la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Bloqueo Hoy en la México-Toluca: Caos Vehicular en La Marquesa

Bloqueo afecta ambos sentidos

El bloqueo afecta la circulación en ambos sentidos de la carretera, tanto hacia la Ciudad de México como hacia Toluca, provocando tráfico intenso y avance lento desde las primeras horas del día.

Automovilistas reportan filas kilométricas y retrasos importantes, especialmente para quienes buscan ingresar o salir de la capital del país por esta vía.

Debido a las complicaciones viales, autoridades y servicios de tránsito recomiendan manejar con precaución, reducir la velocidad y considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Los comuneros aseguran que las áreas naturales han sido afectadas por desarrollos inmobiliarios y cambios de uso de suelo que, afirman, ponen en riesgo el equilibrio ambiental de la región.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni enfrentamientos durante la protesta. Tampoco se ha informado una hora estimada para liberar la circulación en la carretera México-Toluca.

Elementos de seguridad y tránsito permanecen en la zona para monitorear la movilización y coordinar la circulación vehicular en los puntos afectados.