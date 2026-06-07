¿Qué Estaciones del Metro CDMX Están Cerradas Hoy Domingo 7 de Junio 2026?

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

Metro CDMXDurante el día, el servicio registra diversas afectaciones. Foto: Cuartoscuro.

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¿Usas el Metro CDMX hoy? Conoce las alternativas y evita retrasos en tu viaje este domingo.

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