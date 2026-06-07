¿Qué Estaciones del Metro CDMX Están Cerradas Hoy Domingo 7 de Junio 2026?

En caso de que uses el Metro de la Ciudad de México para trasladarte a diversos puntos en la capital del país, en N+ te compartimos qué estaciones están cerradas este domingo 7 de junio de 2026.

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico.

Eso retrasa o provoca la suspensión del servicio.

Por eso, aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

¿Qué estaciones están cerradas hoy domingo 7 de junio?

Debido a la instalación de pantallas y otro tipo de infraestructura en la Plaza de la Constitución, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada.

Se espera que este domingo, a partir de las 7:00 horas, toda la llamada Línea Azul opera con normalidad, después de poco más de una semana en que brindó servicio irregularmente por trabajos en la Calzada de Tlalpan.

Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas:

Pino Suárez y Allende usando la Línea 2

San Juan de Letrán con la Línea 8

Bellas Artes en la Línea 2 y Línea 8

En N+ te informaremos de más afectaciones durante el transcurso del día, así que mantente atento para prevenir tus viajes en el Sistema de Transporte Colectivo.

ASJ