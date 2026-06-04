Metro CDMX Restablece Corrida de Trenes en Toda la Línea 2 a Partir de Hoy

Los trenes circularán por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin realizar ascenso ni descenso de usuarios

Se restablecen las corridas de trenes en toda la Línea 2. Foto: CuartoscuroSe restablecen las corridas de trenes en toda la Línea 2. Foto: Cuartoscuro
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