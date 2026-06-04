Metro CDMX Restablece Corrida de Trenes en Toda la Línea 2 a Partir de Hoy

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que este jueves 4 de junio de 2026 se restablecieron las corridas de trenes en toda la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Los trenes circularán por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; no obstante, no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias.

¿Qué estaciones continuarán cerradas?

Dichas estaciones permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso, al igual que Nativitas, Portales y Zócalo/Tenochtitlan.

Informo que en este momento se restablecen las corridas de trenes en toda la Línea 2 del @MetroCDMX, de Tasqueña a Cuatro Caminos.



Los trenes circularán por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin realizar ascenso ni descenso de personas usuarias. Estas… pic.twitter.com/qVudUlqXZH — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 4, 2026

No obstante, a las 22:00 horas de este jueves se retomará la operación en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, con apoyo gratuito de unidades de la RTP entre Xola y Pino Suárez.

¿Mañana habrá trenes en toda la Línea 2?

Mañana viernes 4 de junio de 2026, el servicio de la Línea 2 iniciará de forma normal a las 5:00 horas, con corridas de trenes desde Tasqueña a Cuatro Caminos.

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