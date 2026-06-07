León XIV Llama a No Despreciar al Hermano en Misa Ante 1.2 Millones de Personas en Madrid

Durante la eucaristía multitudinaria en la Plaza de Cibeles, el pontífice exhortó a los fieles a que saquen de ellos mismos el egoísmo y la indiferencia de una fe cómoda para acoger a los pobres

Papa León XIVEl santo padre pidió a España que no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Foto: Reuters.

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Desde la Plaza de Cibeles, León XIV llama a los católicos a no despreciar al hermano y a salir de una fe cómoda. ¿Estamos listos para este cambio?

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