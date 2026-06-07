AICM Pide a Pasajeros Tomar Rutas Alternas Ante Bloqueo en Circuito Interior

Un grupo de manifestantes bloqueó este domingo carriles del Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea, en la Ciudad de México, complicando el acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

La propia terminal difundió el aviso minutos después de las 11 de la mañana y pidió a los pasajeros con vuelo programado tomar medidas antes de salir.

Lo que debes saber si tienes vuelo hoy desde el AICM

Manifestantes se ubican en el Circuito Interior, frente al metro Terminal Aérea.

Solo algunos carriles están cortados, no la totalidad de la vía.

El aeropuerto recomienda buscar rutas alternas para llegar a la terminal.

Se sugiere verificar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó la situación a través de su cuenta verificada en X. "Se tiene presencia de manifestantes sobre el Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea, quienes se encuentran bloqueando la circulación en algunos carriles", señaló el comunicado publicado a las 11:24 a.m.

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Ante el escenario, el aeropuerto extendió una recomendación puntual a los viajeros: "Se recomienda a los pasajeros que tienen un vuelo desde esta terminal, tomar alternativas y consultar con la aerolínea el estatus de sus vuelos."

El aviso no especificó la causa de la manifestación, el número de personas involucradas ni la duración estimada del bloqueo. Tampoco detalló qué carriles permanecen disponibles ni si hay rutas alternas sugeridas.