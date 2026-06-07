AICM Pide a Pasajeros Tomar Rutas Alternas Ante Bloqueo en Circuito Interior

Manifestantes bloquean carriles del Circuito Interior junto al AICM; el aeropuerto pide tomar rutas alternas y verificar vuelos con la aerolínea.

AICM Pide a Pasajeros Tomar Rutas Alternas Ante Bloqueo en Circuito InteriorEl AICM pidió tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Atención pasajeros del AICM: Bloqueo en Circuito Interior complica acceso. Revisa rutas y confirma tu vuelo antes de salir.

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