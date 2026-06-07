Se Desvanece Christian Eriksen Durante Partido Amistoso entre Dinamarca y Ucrania

La Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador se encuentra consciente y en condición estable

Se Desvanece el Futbolista Christian Eriksen Foto: Reuters / ArchivoSe Desvanece el Futbolista Christian Eriksen Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alarma en el amistoso Dinamarca-Ucrania: Christian Eriksen se desplomó en el campo. La rápida intervención médica lo estabilizó. Conoce más sobre su estado de salud.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+