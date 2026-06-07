Se Desvanece Christian Eriksen Durante Partido Amistoso entre Dinamarca y Ucrania

La mañana de hoy, domingo 7 de junio, el futbolista danés Christian Eriksen se desplomó repentinamente durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que generó alarma inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 65 del encuentro, cuando el mediocampista cayó sobre el terreno de juego sin contacto previo con otro jugador. De inmediato, compañeros de ambos equipos solicitaron la intervención de los servicios médicos, mientras se formaba un círculo humano alrededor del jugador para resguardar su privacidad durante la atención de emergencia.

Los jugadores de Dinamarca y Ucrania cubren a su compañero Christian Eriksen. Foto: AFP

La organización decidió suspender el partido de manera inmediata cuando el marcador era de 2-1 a favor de Dinamarca. En ese momento, la prioridad pasó del desarrollo del encuentro al estado de salud del futbolista, uno de los referentes más importantes de la selección europea.

Tras varios minutos de atención en el césped, las primeras versiones indicaron que Eriksen fue estabilizado en el propio terreno de juego. La tensión se extendió a las gradas y redes sociales, donde aficionados de distintas partes del mundo enviaron mensajes de apoyo.

Los daneses Lukas Hoegsberg, Albert Groenbaek, el portero Mads Hermansen, Adam Daghim, Joakim Maehle y Rasmus Hoejlund reaccionan después de que Christian Eriksen se derrumba en el campo durante el partido de fútbol. Foto: AFP

La Federación Danesa de Fútbol informó posteriormente que el jugador se encontraba consciente y en condición estable, lo que redujo la incertidumbre generada en el estadio. Hasta el momento, no se ha confirmado si el encuentro será reprogramado o dado por concluido, mientras ambos equipos permanecen a la espera de nuevas indicaciones.

No es la primera vez que Eriksen sufre un desmayo

Este episodio ha reavivado la preocupación sobre la salud del mediocampista, quien en años recientes ya había sufrido un colapso en un partido oficial, lo que lo mantuvo fuera de las canchas por un periodo prolongado antes de su regreso al futbol profesional.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en el Parken Stadion de Copenhague, durante un partido entre Dinamarca y Finlandia correspondiente a la Eurocopa en 2021. En aquel encuentro, Eriksen se desplomó en pleno juego y perdió el conocimiento, lo que obligó a detener las acciones y activar de inmediato los protocolos médicos de emergencia.

La UEFA suspendió temporalmente el partido y posteriormente se informó que el jugador había recuperado la conciencia y se encontraba bajo evaluación médica, según la Federación Danesa de Fútbol (DBU).