Gran Premio de Mónaco 2026: Checo Pérez Obtiene y Pierde Primer Punto de Cadillac en la F1

El mexicano Sergio "Checo" Pérez salió de la posición 18, tras la clasificación, en la carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 este domingo.

Checo Pérez en la carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 hoy 7 de junio 2026.Foto: Reuters
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