Gran Premio de Mónaco 2026: Checo Pérez Obtiene y Pierde Primer Punto de Cadillac en la F1

El mexicano Sergio "Checo" Pérez regresó al trazado callejero del Gran Premio de Mónaco este 2026, consiguiendo salir de la posición 18 en la carrera estelar de la Fórmula 1 este domingo 7 de junio y, consiguió darle a Cadillac su primer punto, el cual le fue retirado posteriormente como parte de una sanción de la FIA.

El tapatío logró este sitio en una clasificación en la que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, conquistó la pole position.

Antonelli logró su cuarta pole en seis Grandes Premios esta temporada. Superó en la sesión al cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari).

¿Cómo le fue a Checo Pérez hoy?

Checo Pérez consiguió darle el primer punto a Cadillac tras acabar décimo en una carrera doblemente accidentada, pues para él resultó una sanción de la que pudo reponerse, pero también la competencia pudo ser retomada luego de una interrupción.

Sin embargo, más tarde, el organismo rector mundial del automovilismo deportivo lo sancionó con una penalización de 10 segundos, después de que se determinara que su rueda delantera derecha estaba fuera de la casilla de salida en la reanudación con bandera roja.

Por ello, cayó al puesto 15 en los resultados de la carrera.

Antonelli gana GP de Mónaco

Por su parte, el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, logrando una quinta victoria consecutiva gracias a la cual se escapa en el liderato del campeonato del mundo.

El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y que mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, se impuso al británico Lewis Hamilton (Ferrari) y al francés Isack Hadjar (Red Bull), si bien este último podría sufrir una sanción.

El del domingo es un paso más en una temporada prácticamente perfecta del joven italiano, que suma ya cuatro pole position y cinco victorias en seis Grandes Premios. En el campeonato eso se traduce en 66 puntos de ventaja sobre Hamilton y en 68 sobre su compañero británico George Russell (Mercedes), que terminó fuera de los puntos luego de sufrir una sanción en el tramo final de la carrera.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, evitó el descalabro de la Scuderia, que parecía tener cerrado un doble podio junto a Charles Leclerc.

Sin embargo el piloto monegasco tuvo problemas en sus frenos y a falta de doce vueltas acabó impactando contra el muro en la última curva.

Hadjar, que sufrió problemas de motor, sumó en Mónaco el segundo podio de su carrera.

Por detrás, el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la línea de meta en tercera posición pero quedó finamente séptimo tras encajar dos sanciones de cinco segundos, por dos excesos de velocidad en boxes.

El tailandés Alex Albon (Williams), el francés Esteban Ocon (Haas) y Sergio Pérez completaron el Top 10.

Uno de los pilotos más decepcionados de la jornada fue el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen. Pese a salir desde la segunda posición, su monoplaza se quedó clavado en la salida por un problema mecanico y tuvo que abandonar en la primera vuelta.

¿A qué hora inició la carrera del GP de Mónaco 2026?

Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Circuito de Mónaco