Cierres Viales Hoy por Cabalgata en Monterrey, NL: Rutas Alternas

La mañana de este domingo 7 de junio se implementó un operativo vial en distintos puntos de Monterrey debido a la realización de una cabalgata vinculada a una justa deportiva internacional, lo que provocó cierres de carriles y modificaciones temporales a la circulación vehicular.

Las acciones se desarrollan principalmente sobre la avenida Constitución, a la altura del puente que conecta la avenida Eugenio Garza Sada con la avenida Félix U. Gómez, donde autoridades de movilidad comenzaron desde temprana hora con las labores necesarias para garantizar la seguridad de los participantes y de los automovilistas.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el evento se tiene programado entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, periodo durante el cual se mantendrán diversas restricciones a la circulación en esta importante zona de la ciudad.

Implementan cierres y desvíos

Como parte de los preparativos para la cabalgata, elementos de movilidad realizaron el cierre de algunos carriles de circulación, además de restringir el acceso en puntos estratégicos para facilitar el desarrollo de la actividad. Entre las medidas implementadas destaca el cierre de la incorporación de la avenida Eugenio Garza Sada hacia la avenida Constitución, situación que obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar con sus trayectos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado mientras se desarrollan las actividades relacionadas con este evento.

Ante las afectaciones generadas por el cierre parcial de la avenida Constitución, las autoridades habilitaron un carril reversible sobre la avenida Morones Prieto a partir de las 9:30 de la mañana de este domingo. La medida tiene como objetivo agilizar el flujo vehicular y reducir el impacto en la movilidad de quienes transitan por este sector de la zona metropolitana.

Las autoridades permanecerán en el área supervisando las condiciones de tránsito y realizando los ajustes necesarios conforme avance el desarrollo del evento.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

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