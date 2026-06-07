Cierres Viales Hoy por Cabalgata en Monterrey, NL: Rutas Alternas

Una cabalgata relacionada con una justa deportiva internacional provocó cierres viales la mañana de este domingo sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

Cierres viales en Avenida ConstituciónFoto: N+

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Operativo vial en Monterrey: Cabalgata deportiva cierra carriles en avenida Constitución. Autoridades implementan medidas para garantizar seguridad y fluidez.

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