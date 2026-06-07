Muere Niño de 10 Años tras Ser Atropellado por una Menor en Reynosa, Tamaulipas

Un menor de 10 años perdió la vida la noche del sábado, luego de ser atropellado presuntamente por una adolescente de 14 años en el fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa.

¿Cómo ocurrieron los hechos que cobraron la vida del menor?

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se registró cuando el niño se encontraba jugando en el patio de su vivienda. Tras el impacto, la conductora perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la barda de una casa aledaña.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerta de Lirio, en el fraccionamiento Puerta Grande, donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender la situación.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades legales que correspondan.