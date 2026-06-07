Muere Niño de 10 Años tras Ser Atropellado por una Menor en Reynosa, Tamaulipas

Un niño de 10 años perdió la vida tras ser atropellado presuntamente por una adolescente de 14 años en el fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa. Las autoridades ya investigan las circunstancias.

Menor de 10 Años Muere Atropellado en ReynosaFoto: N+

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Impactante accidente en Reynosa: un menor pierde la vida al ser atropellado por una joven de 14 años. Conoce más sobre la investigación en curso.

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