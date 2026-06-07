Aparatoso Choque Contra Construcción Religiosa Deja Tres Heridos en Tamaulipas

Dos hombres y una mujer resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra una estructura religiosa a un costado de la carretera a Playa Bagdad.

Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente automovilístico registrado en la carretera a Playa Bagdad, a la altura del fraccionamiento Canadá.

¿Cómo ocurrió el accidente que dejó tres personas heridas?

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban las víctimas perdió el control y se impactó de frente contra una estructura religiosa ubicada a un costado de la vía. Testigos que se encontraban en la zona señalaron que los ocupantes aparentemente viajaban bajo los efectos del alcohol.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar los protocolos correspondientes y asegurar el área.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres lesionados, entre ellos dos hombres y una mujer que presentó heridas de gravedad. Tras ser rescatados de la unidad siniestrada, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.