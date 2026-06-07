Aparatoso Choque Contra Construcción Religiosa Deja Tres Heridos en Tamaulipas

Tres personas resultaron lesionadas, una de gravedad, luego de que el vehículo en el que viajaban perdiera el control y se impactara contra una estructura religiosa en la carretera a Playa Bagdad.

Choque Frontal Deja Cuantiosos Daños y Tres LesionadosFoto: N+

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Tres heridos, uno grave, tras perder el control del auto en la carretera a Playa Bagdad. Autoridades investigan las causas. Conoce los detalles del accidente.

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