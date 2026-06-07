Choque Entre Dos Vehículos Deja a Cuatro Personas Sin Vida en la Carreteras de Tamaulipas

Elementos de varias corporaciones de atención médica y de Seguridad se movilizaron tras reportarse un fuerte accidente entre dos vehículos en la carretera Matamoros-Victoria, donde se reportó el fallecimiento de cuatro personas.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades correspondientes, los hechos ocurrieron a la altura del ejido El Moquetito, cuando se reportó el choque entre dos vehículos, siendo testigos del accidente, quienes llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron agentes de caminos, quienes al confirmar el fuerte impacto, de inmediato pidieron nuevamente el apoyo de paramédicos, pues se reportaban alrededor de cinco personas lesionadas.

De igual manera, los uniformados vieron que en el lugar había tres personas fallecidas, por lo que también se llamó al personal correspondiente, para que comenzaran con las indagatorias correspondientes.

Poco a poco fueron llegando los paramédicos, quienes pudieron confirmar que había 5 personas lesionadas, las cuales fueron estabilizadas para después trasladarlas a centros hospitalarios en Valle Hermoso y Matamoros.

Fallecen cuatro personas en el accidente, una de ellas mientras era trasladado

Minutos después se confirmó que uno de los lesionados, falleció cuando era trasladado y recibía atención médica, por lo que la suma de fallecidos se actualizó, siendo cuatro en total y cuatro lesionados.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer como fue el móvil del accidente, por lo que serán las autoridades correspondientes, que pudo ocasionar este choque entre los vehículos.

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