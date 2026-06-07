Choque Entre Dos Vehículos Deja a Cuatro Personas Sin Vida en la Carreteras de Tamaulipas

Al lugar llegaron varias unidades de atención médica para trasladar a cuatro personas que resultaron lesionados tras el fuerte impacto a la altura del ejido El Moquetito.

Así quedó uno de los vehículos.Foto: N+

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Cuatro fallecidos y varios heridos tras un choque en Matamoros-Victoria. Las autoridades aún investigan el motivo del accidente.

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