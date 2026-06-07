Explosión de Gas al Interior de Vivienda en la Ciudad de Puebla Deja Cuatro Lesionados

La tarde del sábado 6 de junio de 2026 se registró una explosión de gas lp en una vivienda ubicada en la colonia Bosques de Santa Anita, al norte de la ciudad de Puebla.

Elementos de Protección Civil del estado y municipal llegaron al lugar de los hechos y brindaron atención prehospitalaria a las cuatro personas que resultaron lesionadas por el siniestro.

Explosión de gas lp deja dos lesionados en la colonia Bosques de Santa Anita de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este sábado que se registró una explosión por acumulación de gas lp en una vivienda ubicada en la colonia Bosques de Santa Anita.

Debido a la magnitud del siniestro, cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos tuvieron que brindarles atención prehospitalaria, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerzas Especiales, atendió una explosión por fuga de gas LP en un domicilio de la colonia Bosques de Santa Anita.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal, en coordinación con Bomberos de la @SSPGobPue y Fuerzas Especiales, atendió una explosión por fuga de gas LP en un domicilio de la colonia Bosques de Santa Anita. pic.twitter.com/hGpihcuqLQ — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 6, 2026

Derrapa motociclista en Periférico Ecológico de Puebla

Esta misma tarde un motociclista derrapó sobre el Periférico Ecológico a la altura del Bulevar Valsequillo, al sur de la ciudad de Puebla, sufriendo lesiones de consideración.

El conductor quedó tirado en la carpeta asfáltica de dicho tramo carretero, por lo que llegaron paramédicos para valorarlo y analizar su posible traslado a un hospital de la zona.

Con información de N+

GMAZ