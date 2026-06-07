Explosión de Gas al Interior de Vivienda en la Ciudad de Puebla Deja Cuatro Lesionados

El estruendo dejó severos daños materiales en el domicilio ubicado en la colonia Bosques de Santa Anita al norte de la capital poblana.

Explosión Gas Vivienda Dos Lesionados Colonia Bosques de Santa Anita PueblaFoto: X @SSC_Pue

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Una explosión de gas lp sacudió la colonia Bosques de Santa Anita en Puebla, dejando dos heridos. Protección Civil y Bomberos en acción. Infórmate aquí.

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