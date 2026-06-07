Árbol Colapsa y Aplasta Tres Vehículos en la Colonia Unidad Modelo en Tampico

La caída de un árbol de gran tamaño provocó daños en tres vehículos y afectaciones al suministro de energía eléctrica e internet en la colonia Unidad Modelo, en Tampico.

Un fuerte susto se llevaron los habitantes de la colonia Unidad Modelo luego de que un árbol de gran tamaño colapsara repentinamente, dejando a su paso cuantiosos daños materiales al aplastar tres vehículos estacionados y derribar cableado de servicios básicos.

¿Dónde ocurrió el incidente y cuáles fueron las afectaciones?

Los hechos se registraron en la calle Los Agrónomos, en la colonia Unidad Modelo, perteneciente al municipio de Tampico. Al escuchar un fuerte estruendo, vecinos salieron de sus hogares para descubrir que el árbol había caído sobre varias unidades motrices estacionadas en la zona.

A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, por lo que la situación quedó únicamente en daños materiales.

Sin embargo, el percance generó afectaciones adicionales para los colonos, ya que las ramas y el tronco derribaron líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como cables de telefonía e internet.

Personal de Servicios Públicos de Tampico acudió al lugar para iniciar las maniobras de retiro del árbol, liberar la vialidad y facilitar los trabajos de las cuadrillas encargadas del restablecimiento de los servicios afectados.