Árbol Colapsa y Aplasta Tres Vehículos en la Colonia Unidad Modelo en Tampico

Un árbol de gran tamaño colapsó en la colonia Unidad Modelo de Tampico, causando daños a tres vehículos estacionados y afectaciones en los servicios de electricidad, telefonía e internet.

Tres Autos Resultan Dañados tras Caída de ÁrbolFoto: N+

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Un árbol de gran tamaño cae en la calle Los Agrónomos, Tampico, causando daños materiales y afectando servicios básicos. Afortunadamente, no hubo heridos. Conoce más sobre lo ocurrido.

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