¿Cómo van las Negociaciones con la CNTE? Gobierno Federal da Balance tras Días de Reuniones

El gobierno federal asegura que tiene propuestas concretas sobre la mesa para atender las dos principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero los maestros mantienen sus plantones en el Centro Histórico de la Ciudad de México —activos desde el 25 de mayo— y este sábado 6 de junio convocaron un foro con hasta 7 mil asistentes mientras el ciclo escolar se acerca a su fin.

Lo que el gobierno puso sobre la mesa

El secretario de Educación, Mario Delgado, describió una semana de reuniones continuas con distintas representaciones del magisterio. Las negociaciones giran en torno a dos ejes:

Desaparición de USICAMM : el gobierno propone presentar una iniciativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso para eliminar el organismo encargado del ingreso y promoción docente, compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pensiones: ante la imposibilidad de derogar completamente la Ley del ISSSTE de 2007 —el director del ISSSTE, Martí Batres, advirtió que hacerlo costaría el equivalente a 20 puntos del PIB—, el gobierno propone crear una aseguradora pública que opere junto a PENSIONISSSTE para que los trabajadores del Estado nunca aporten a bancos o instituciones privadas.

Ruta legislativa clara: la reforma educativa llegaría al Congreso con fechas definidas.

Negociaciones locales abiertas: la Secretaría de Gobernación confirmó que los canales estatales siguen disponibles.

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¿Por qué no se ha cerrado el acuerdo?

La CNTE tiene una lista de demandas más amplia que las dos que el gobierno reconoce como centrales. Entre ellas figuran un aumento salarial del 100% al sueldo base, la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, seguridad para la comunidad escolar y mayor presupuesto para educación.

El comunicado conjunto firmado por la SEP, la Secretaría de Gobernación y el ISSSTE no aborda varios de esos puntos.

Batres explicó por qué la derogación total de la ley de pensiones no es viable en este momento:

"Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado, y cuya abrogación total resulta en estos momentos muy difícil lograrlo, dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB".

El llamado a levantar el paro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la voz que cerró el comunicado con el exhorto más directo al magisterio: "hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México".

Hasta este sábado 6 de junio, los bloqueos se mantienen en avenida 20 de Noviembre, calle 5 de Febrero y la Plaza de Santo Domingo.