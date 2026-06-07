¿Cómo van las Negociaciones con la CNTE? Gobierno Federal da Balance tras Días de Reuniones

El gobierno propone desaparecer USICAMM y crear una aseguradora pública de pensiones para maestros, mientras la CNTE mantiene plantones en CDMX.

¿Cómo van las Negociaciones con la CNTE? Gobierno Federal da Balance tras Días de ReunionesLa CNTE tiene una lista de demandas más amplia que las dos que el gobierno reconoce como centrales. Foto: N+

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¿Qué propone el gobierno a la CNTE? Desaparición de USICAMM y una aseguradora pública de pensiones. ¿Lograrán un acuerdo antes del fin del ciclo escolar?

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