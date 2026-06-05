Bloqueos CNTE: ¿Continuarán Cierres Viales Este Fin de Semana en CDMX?

En medio de los bloqueos de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Paseo de la Reforma, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, dijo que se incrementará el número de integrantes de esta organización sindical en la Ciudad de México este fin de semana.

De acuerdo con Hernández, las propuestas del gobierno federal entregadas ayer al magisterio no satisfacen sus principales demandas, por lo este sábado realizarán un foro nacional al que acudirán diferentes organizaciones sindicales, como el del Monte de Piedad y el de la fábrica de llantas Tornel, entre otros, quienes se sumarían a las movilizaciones de la Coordinadora.

¿Cuáles serán los puntos afectados por las movilización de la CNTE?

El secretario general de la Sección 9 de la CNTE dejó ver que harán manifestaciones en el AICM y en el Estadio Ciudad de México, y que se movilizarán sin dar aviso de los lugares de sus manifestaciones.

"Vamos a ir a ver cuánto cuestan los boletos de avión. Y sí vamos a ver cómo quedó el Estadio, entonces nos tenemos que preparar. Se va a intensificar la protesta", dijo.

Estas son las propuestas del gobierno a la CNTE

Durante las mesas de negociación entre ambas partes, el gobierno de México propuso fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

Lo anterior fue expuesto por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en la reunión de el jueves con representantes de la CNTE, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Batres Guadarrama destacó que PENSIONISSSTE puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

También, el gobierno de México plantea la posibilidad de crear una aseguradora pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

La creación de una aseguradora pública es presentada por el gobierno de México como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin.

AMP