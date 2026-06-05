Bloqueos CNTE: ¿Continuarán Cierres Viales Este Fin de Semana en CDMX?

Este sábado la CNTE realizará un foro nacional al que acudirán diferentes organizaciones sindicales

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Foto: CuartoscuroIntegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Foto: Cuartoscuro
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