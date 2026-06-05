Gobierno CDMX Da Reporte sobre Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero

El gobierno capitalino se pronunció sobre el sismo magnitud 5.2 que se alcanzó a percibir en la Ciudad de México y que tuvo su epicentro en Guerrero

Sistema de alertamiento sísmico. Foto: CuartoscuroSistema de alertamiento sísmico. Foto: Cuartoscuro

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Gobierno CDMX informa sobre sismo 5.6 con epicentro en Guerrero. Sin daños relevantes ni alerta sísmica activada. Descubre cómo se desplegaron los protocolos de seguridad.

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