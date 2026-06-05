Gobierno CDMX Da Reporte sobre Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero

El gobierno de la Ciudad de México emitió un reporte sobre el sismo de magnitud 5.2 que se alcanzó a percibir en la capital del país. El temblor, que tuvo epicentro en Ometepec, Guerrero, fue clasificado como de magnitud 5.6 por el Servicio Sismológico Nacional, pero se rectificó el cálculo minutos más tarde.

A través de X, la jefa de gobierno de la Ciudad de México declaró que el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica:

“Hace unos minutos, se percibió un sismo en algunas zonas de la ciudad, con una magnitud de 5.2 con epicentro en el estado de Guerrero. Debido a la intensidad y aceleración del mismo, no se activaron las alertas sísmicas”.

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El gobierno capitalino también mencionó que se activaron los protocolos correspondientes: “Sin embargo, se desplegaron los protocolos de emergencia que tiene la ciudad para salvaguardar a la población”.

Minutos más tarde, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital se emitió el siguiente reporte, donde señala que no hubo daños relevantes por el temblor:

“Tras la percepción del sismo y como resultado del sobrevuelo de los Cóndores y los recorridos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Ciudad de México no se reportan daños o afectaciones relevantes”.