¿En Qué Estados del País se Sintió el Sismo 5.2 de Hoy en México?

Los gobernadores de los estados de Guerrero, Oaxaca y CDMX descartaron heridos o daños por el movimiento telúrico de hoy

¿En Qué Estados del País se Sintió el Sismo 5.2 de Hoy en México?Habitantes y turistas en Guerrero luego de registrarse un sismo. Foto: Cuartoscuro

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Los habitantes de varias ciudades relataron a N+ que la sensación fue moderada, pero donde sí se percibió fue en las costas de Oaxaca

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