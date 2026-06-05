¿En Qué Estados del País se Sintió el Sismo 5.2 de Hoy en México?

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, explicó a través de sus redes sociales que no se activó la alerta sísmica luego del sismo de este viernes 5 de junio de 2026.

🚨 Información preliminar



Hace unos momentos se registró un sismo con magnitud preliminar de 5.6, con epicentro entre los estados de Guerrero y Oaxaca, a las 14:55 horas.



De acuerdo con los primeros reportes, no se activó la alerta sísmica.



A través de la Coordinación Estatal… https://t.co/fCVrJIOT8A — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 5, 2026

Aseguró que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos se mantienen los protocolos de monitoreo.

Los habitantes relataron a N+ que la sensación fue moderada, pero donde sí se percibió fue en las costas de Oaxaca.

¿Cómo se sintió el sismo en Guerrero?

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, aseguró que de manera inmediata estableció comunicación con los presidentes municipales de las distintas regiones del estado y activaron los protocolos de monitoreo correspondientes.

⚠️ A C T U A L I Z A C I Ó N ⚠️



De acuerdo con información del @SSNMexico, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.6 con epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec.



De manera inmediata establecimos comunicación con las y los presidentes municipales de las distintas… https://t.co/Z70wMyrRTb — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 5, 2026

Hasta este momento no se reportan daños ni afectaciones.

Además que se mantenía coordinación permanente con las autoridades de Protección Civil estatal y municipal para dar seguimiento a cualquier eventualidad.

CDMX

El Gobierno de la CDMX explicó que tras la percepción del sismo y como resultado del sobrevuelo de los Cóndores y los recorridos de elementos de la CDMX, no se reportan daños o afectaciones relevantes. En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

Elementos de la SSCDMX realizan un recorrido en tierra y por aire. La gente de los edificios cerca del Metro Balderas desalojó en orden.

Las autoridades dieron a conocer que no se reportan heridos ni daños.

¿Sismo fue perceptible pero no sonó alerta sísmica?

Tembló en Guerrero y se sintió en la Ciudad de México. Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, activó protocolos de seguridad y provocó evacuaciones preventivas en distintos puntos de la Ciudad de México.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/dpWO4qrvho — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

Aunque el movimiento fue perceptible, la alerta sísmica no sonó porque no alcanzó los niveles requeridos para su activación.

Autoridades implementaron los protocolos de seguridad con recorridos en tierra y sobrevuelos.

Así la movilización, desalojo de inmuebles y aplicación de protocolos.

Las autoridades realizaron recorridos en las 16 demarcaciones para descartar riesgos.

La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0 — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 5, 2026

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, dijo que no se activó la alerta sísmica debido a la magnitud del sismo.

HVI