Ajustan Sismo de Hoy a Magnitud 5.2, Explican por Qué No se Activó la Alerta Sísmica

La tarde de este viernes 5 de junio se registró un sismo con epicentro en Ometepec, Guerrero, magnitud 5.2 a las 14:55 horas, el cual se ajustó, ya que la magnitud preliminar el Sismológico Nacional había indicado era de 5.6.

SISMO Magnitud 5.2 Loc. 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

No se activó la alerta sísmica

Usuarios en redes sociales reportaron que la alerta sísmica no se activó, pese a que sintieron el movimiento.

Al respecto, el C5, indicó que, de acuerdo con la información emitida por el Sismologico Nacional, el sismo detectado este 05 de junio 2026 a las 14:55:00 NO AMERITÓ la activación de la Alerta Sísmica a través del sistema de altavoces de la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, indicó que de acuerdo al SSN, se registró un sismo de magnitud 5.2 en el estado de Guerrero con percepción en la Ciudad de México.

"La Alerta Sísmica no se activó a través de los altavoces del C5, ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0"

📰Tarjeta Informativa: Se registra sismo con percepción en la Ciudad de México.



Se entabló comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías de la ciudad para descartar cualquier afectación mayor.#TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/Si1fzDoIic — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

Saldo blanco

Hasta el momento, las auroridades hacen recorridos en la CDMX y los estados donde fue perceptible, reportando saldo blanco.

Los helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaron las cinco zonas de la Ciudad de México, para realizar acciones de vigilancia, informar en tiempo real cualquier emergencia y brindar apoyo al personal en tierra, derivado de la percepción de sismo. En el AICM también se activaron los protocolos, y sin mayor novedad se opera con normalidad.

#AICMInforma

Luego del sismo que se percibió esta tarde en la ciudad, se llevaron a cabo los protocolos de protección civil correspondiente, se revisaron las instalaciones del aeropuerto sin reportar ningún daño. Operamos con normalidad. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 5, 2026

En tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, estado donde fue epicentro del sismo, indicó que "hasta este momento no se reportan daños ni afectaciones".

¿En qué estados se sintió el sismo de hoy magnitud 5.2? el sismo fue perceptible de forma leve en Estado de México, Oaxaca, Puebla, estados en los que se reporta saldo blanco.

De acuerdo con Protección Civil Guerrero, el sismo fue percibido fuerte por la población en la región Costa Chica; moderado en la región Montaña y en Copala; y ligero en Acapulco, sin reporte de efectos.

Vuelve a temblar, pero ahora en Oaxaca

Este mismo día, pero a las 17:23 horas, se registró un nuevo sismo de magnitud 4.2 al oeste de Matías Romero, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

No obstante, debido a su baja magnitud, este tampoco amertió la activación del sistema de alertamiento sísmico.