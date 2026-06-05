Ajustan Sismo de Hoy a Magnitud 5.2, Explican por Qué No se Activó la Alerta Sísmica

La tarde de este viernes 5 de junio 2026, se sintió un sismo en varios puntos de la CDMX, luego de que se temblara en Ometepec, Guerrero

Sismo Hoy 5 de Junio 2026Cuartoscuro

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Hoy se sintió un sismo de magnitud 5.2 en CDMX y otros estados, pero no se activó la alerta sísmica. Descubre por qué y qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad.

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