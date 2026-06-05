Sismo de Magnitud 5.2 en CDMX: ¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica?

Este 5 de junio se registró un sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero. Aunque los capitalinos percibieron el temblor, la alerta sísmica no se activó para la Ciudad de México. Te explicamos por qué no se activó.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Inicialmente se calculó que el sismo tuvo una magnitud 5.6, no obstante el Servicio Sismológico Nacional rectificó su cálculo e indicó que fue de magnitud 5.2.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrá de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías:

Mayor a magnitud 5, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México.

Mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.

Magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México.

Gobierno de CDMX aclara por qué no sonó la alerta sísmica

Cabe señalar que Ometepec, epicentro del sismo de este 5 de junio, se ubica a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica a cargo de SASMEX. En este sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de X:

“Después del sismo de magnitud 5.2 que ocurrió a las 2:55 de la tarde, la Alerta Sísmica no se activó a través de los altavoces del C5 de la Ciudad de México, ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”.

Además, el gobierno de la Ciudad de México informó que no se reportaron daños por el sismo de magnitud 5.2. En redes sociales, usuarios reportaron que el sismo se percibió en una amplia zona de la capital, aunque con una intensidad menor.