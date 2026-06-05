Sismo de Magnitud 5.2 en CDMX: ¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica?

¿Por qué no sonó la alerta sísmica con el temblor 5.2 con epicentro en Guerrero que se percibió en la Ciudad de México? Te explicamos a continuación

Ciudad de México¿Por qué no se activó la alerta sísmica ante el sismo magnitud 5.2? Foto: Cuartoscuro

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¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX con el sismo de 5.2 en Guerrero? Descubre cómo SASMEX decide cuándo activar la alarma y qué criterios se utilizan.

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