Activan Protocolos en Puebla por Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó la alerta por sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, a las 14:55 horas de este viernes 5 de junio, que activó alertas en el estado de Puebla.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc. 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

Como medida preventiva Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC), activaron los protocolos correspondientes de evacuación y revisión de inmuebles.

Edificios como el del Centro Integral de Servicios (CIS), Ciudad Judicial, e inmuebles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, fueron desalojados de manera inmediata al sonido de las alarmas.

Evacúan en Puebla por sismo con epicentro en Guerrero hoy 5 de junio

Hasta el momento se ha reportado saldo blanco en la CDMX y Oaxaca, mientras que en Puebla siguen en progreso los protocolos para descartar afectaciones.

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El Gobernador del Estado, confirmó que el sismo fue perceptible en algunos municipios de la entidad, por lo que Protección Civil mantiene vigilancia y monitoreo permanente.

🚨 Ante el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, que fue perceptible en algunos municipios de Puebla, informamos que la @PCGobPue mantiene vigilancia y monitoreo permanente en los 217 municipios del estado.



Continuamos atentos para salvaguardar a la… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) June 5, 2026

Con información de N+

JAPR