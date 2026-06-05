Activan Protocolos en Puebla por Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero

Se activó la alerta en Puebla por sismo detectado a las 14:55 horas de este viernes.

Activan protocolos de revisión de inmuebles por sismo hoy viernes.Foto: Secretaría de Infraestructura

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Puebla en alerta tras sismo de magnitud 5.2 en Guerrero. Edificios como el CIS y Ciudad Judicial fueron evacuados. Conoce más sobre las medidas de seguridad implementadas.

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