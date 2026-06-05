Activan Protocolos en Puebla por Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero
Se activó la alerta en Puebla por sismo detectado a las 14:55 horas de este viernes.
Foto: Secretaría de Infraestructura
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Puebla en alerta tras sismo de magnitud 5.2 en Guerrero. Edificios como el CIS y Ciudad Judicial fueron evacuados. Conoce más sobre las medidas de seguridad implementadas.
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PorRedacción N+
El Servicio Sismológico Nacional confirmó la alerta por sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, a las 14:55 horas de este viernes 5 de junio, que activóalertas en el estado de Puebla.
Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc. 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Prof 10
Como medida preventiva ProtecciónCivil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC), activaron los protocolos correspondientes de evacuación y revisión de inmuebles.
Edificios como el del Centro Integral de Servicios (CIS), Ciudad Judicial, e inmuebles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, fueron desalojados de manera inmediata al sonido de las alarmas.
Evacúan en Puebla por sismo con epicentro en Guerrero hoy 5 de junio
Hasta el momento se ha reportado saldoblanco en la CDMX y Oaxaca, mientras que en Puebla siguen en progreso los protocolos para descartar afectaciones.
El Gobernador del Estado, confirmó que el sismo fue perceptible en algunos municipios de la entidad, por lo que ProtecciónCivil mantiene vigilancia y monitoreo permanente.
🚨 Ante el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, que fue perceptible en algunos municipios de Puebla, informamos que la @PCGobPue mantiene vigilancia y monitoreo permanente en los 217 municipios del estado.