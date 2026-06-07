Muere Trabajador Electrocutado en un Inmueble de la Ciudad de Puebla

El hombre se encontraba haciendo labores de instalación en un domicilio ubicado en la avenida Los Gavilanes, cuando recibió la descarga.

Trabajador Muerto Electrocutado Inmueble Colonia San José Xilotzingo PueblaFoto: N+

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Un trabajador pierde la vida por electrocución en la colonia San José Xilotzingo de Puebla. Infórmate sobre cómo ocurrió este trágico accidente.

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