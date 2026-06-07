Muere Trabajador Electrocutado en un Inmueble de la Ciudad de Puebla

La tarde del sábado 6 de junio de 2026 un trabajador murió electrocutado mientras realizaba la instalación de internet en un inmueble ubicado al sur de la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el domicilio de la avenida Los Gavilanes de la colonia San José Xilotzingo, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Muere trabajador electrocutado en la colonia San José Xilotzingo de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este sábado que se reportó la muerte de un trabajador tras recibir una descarga eléctrica en un inmueble de la colonia San José Xilotzingo de la ciudad de Puebla.

El hombre se encontraba realizando la instalación de internet en el domicilio marcado con el número 10-B de la avenida Gavilanes, cuando tocó cables de alta tensión, falleciendo al momento.

Al lugar, en el sur de la capital poblana, llegaron paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Sentencian a Verónica “N” por tentativa de homicidio en la colonia Las Hadas de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una resolución definitiva en contra de Verónica “N”, responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa cometido en agravio de dos mujeres en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones y las pruebas presentadas durante el juicio oral, los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2022 en un inmueble de la colonia Las Hadas, al norte de la capital poblana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la ratificación de una sentencia condenatoria superior a ocho años de prisión en contra de Verónica N., responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa cometido en agravio de dos mujeres en la ciudad de… pic.twitter.com/4buIZBdaEY — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 6, 2026

En ese lugar, la hoy sentenciada agredió a una mujer con un objeto contundente y posteriormente ingresó al domicilio, donde continuó la agresión contra ambas víctimas.

Durante los hechos también utilizó un arma punzocortante y profirió amenazas, sin lograr consumar el delito debido a la intervención de terceros.

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El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria e impuso a la responsable una pena de ocho años y ocho meses de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Con información de N+

GMAZ