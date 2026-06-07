Muere Trabajador Electrocutado en un Inmueble de la Ciudad de Puebla
El hombre se encontraba haciendo labores de instalación en un domicilio ubicado en la avenida Los Gavilanes, cuando recibió la descarga.
Foto: N+
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Un trabajador pierde la vida por electrocución en la colonia San José Xilotzingo de Puebla. Infórmate sobre cómo ocurrió este trágico accidente.
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PorRedacción N+
La tarde del sábado 6 de junio de 2026 un trabajador murió electrocutado mientras realizaba la instalación de internet en un inmueble ubicado al sur de la ciudad de Puebla.
Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el domicilio de la avenida Los Gavilanes de la colonia San José Xilotzingo, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Muere trabajador electrocutado en la colonia San José Xilotzingo de Puebla
Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este sábado que se reportó la muerte de un trabajador tras recibir una descarga eléctrica en un inmueble de la colonia San José Xilotzingo de la ciudad de Puebla.
El hombre se encontraba realizando la instalación de internet en el domicilio marcado con el número 10-B de la avenida Gavilanes, cuando tocó cables de alta tensión, falleciendo al momento.
Al lugar, en el sur de la capital poblana, llegaron paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Sentencian a Verónica “N” por tentativa de homicidio en la colonia Las Hadas de Puebla
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una resolución definitiva en contra de Verónica “N”, responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa cometido en agravio de dos mujeres en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con las investigaciones y las pruebas presentadas durante el juicio oral, los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2022 en un inmueble de la colonia Las Hadas, al norte de la capital poblana.
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