Trabajador Sufre Descarga Eléctrica en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital tras las lesiones sufridas mientras laboraba en San Pablo Xochimehuacan.

Trabajador Lesionado Descarga Eléctrica San Pablo Xochimehuacan PueblaFoto: X @SSC_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un trabajador en Puebla sobrevive a una descarga eléctrica en altura. Bomberos y Protección Civil lo rescatan y trasladan a un hospital. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+