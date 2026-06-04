Trabajador Sufre Descarga Eléctrica en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 3 de junio de 2026 se registró un accidente laboral en la ciudad de Puebla, luego de que un trabajador sufriera una descarga eléctrica mientras laboraba en la altura.

De acuerdo con las autoridades, el hombre resultó con lesiones tras el incidente ocurrido en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, por lo que tuvo que ser descendido y posteriormente trasladado a un hospital.

Trabajador sufre descarga eléctrica en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

Bomberos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla realizaron el descenso seguro de un trabajador que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores en altura, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla.

Posteriormente, personal de Protección Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó atención prehospitalaria y realizó su traslado a un hospital para su valoración médica.

🚨 #EmergenciaAtendida



Bomberos del Estado de la @SSPGobPue realizaron el descenso seguro de un trabajador que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores en altura, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán pic.twitter.com/psqq9NVhd8 — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 3, 2026

Trabajador sufre descarga eléctrica en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

Un trabajador sobrevivió a una descarga eléctrica; fue rescatado tras quedar suspendido en lo alto del poste en el municipio tlaxcalteca de La Magdalena Tlaltelulco, en los límites con Chiautempan.

El accidente ocurrió sobre la Vía Corta Puebla-Santa Ana, a la altura de la calle El Ferrocarril, donde el hombre realizaba labores cuando recibió el choque eléctrico que lo dejó inconsciente entre el cableado.

Al observar colgado e inmóvil a Pablo “C”, testigos alertaron a los cuerpos de emergencia, por lo que bomberos, paramédicos y elementos de seguridad activaron un operativo de rescate en las alturas.

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Los reportes médicos indican que presentó quemaduras de segundo grado provocadas por la corriente eléctrica, con posible ingreso de energía por la mano derecha y salida por la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital.

Con información de N+

GMAZ