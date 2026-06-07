Hoy No Circula 8 de Junio: ¿Es Doble por Contingencia? Prohíben Salir Estos Autos en CDMX-Edomex

El clima frío y las lluvias parecen ayudar en la disminución de la contaminación, pero en cualquier momento la mala calidad del aire se hace presente, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 8 de junio 2026 en CDMX y Edomex, para que sepas qué carros y placas descansan en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) son las encargadas de anunciar todo lo relacionado con el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex y en lo que va del mes no vieron en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia por mala calidad del aire, aunque esto puede cambiar en cualquier momento.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a la presencia moderada de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve muy poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para disminuir la contaminación.

Debido a que el riesgo de contaminación no es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental para este lunes en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble No Circula lunes 8 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 8 de junio 2026.

Hoy No Circula 8 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 8 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 8 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

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