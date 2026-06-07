Hoy No Circula 8 de Junio: ¿Es Doble por Contingencia? Prohíben Salir Estos Autos en CDMX-Edomex

Checa si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula lunes 8 de junio 2026, pues la restricción de la CAMe prohíbe salir a varias placas y carros en CDMX y Edomex

Hoy No Circula lunes 8 de junio 2026 hay doble por contingencia prohíben salir a estos carros en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula vuelve este lunes 8 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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