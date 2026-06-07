Marchan en el Aeropuerto de CDMX en Defensa del Refugio Franciscano

Activistas señalaron que los animales que fueron sustraídos del refugio no han recibido la atención adecuada bajo resguardo gubernamental.

Aspectos aéreos del Refugio Franciscano.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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