Marchan en el Aeropuerto de CDMX en Defensa del Refugio Franciscano

Un grupo de manifestantes convocó a una marcha en defensa del Refugio Franciscano este domingo 7 de junio 2026 en la estación Terminal Aérea, con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el fin de exigir la devolución de los perros y gatos retirados del albergue.

Activistas señalaron que los animales no han recibido la atención adecuada bajo resguardo gubernamental, exigiendo transparencia y respuesta sobre la decisión de otorgar la custodia de dichos animales a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

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Desalojo del Refugio Franciscano

Fue en enero de 2026 cuando se realizó el operativo en el que desalojaron a cientos de perros y gatos en el Refugio Franciscano, ubicado en el km 17.5 de la carretera México-Toluca.

Esta movilización en el predio derivó del litigio de la Fundación Haghenbeck.

El Gobierno de la CDMX aseguró que fueron alrededor de 900 animales los que desalojó, afirmando que se encontraban en hacinamiento y maltrato, llevándolos a albergues temporales; sin embargo, grupos de activistas, como el que se manifiesta en el AICM, señalan que los animales fueron llevados sin un plan de resguardo en óptimas condiciones.

Cabe señalar que, durante el proceso de desalojo, voluntarios del refugio, como Socorro Silva, denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Clara Brugada, que envió antimotines y armas largas para desalojar a los animales y a los pocos vecinos que resistían.