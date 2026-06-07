Atienden Fuga en Toma Clandestina de Gas Natural en Pedro Escobedo; Vialidad Cerrada

Autoridades de emergencia, Pemex y corporaciones de seguridad atienden una fuga en una toma clandestina de gas natural en Pedro Escobedo, situación que obligó al cierre preventivo de la vialidad.

Atienden Fuga de Gas en Pedro EscobedoFoto: N+

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Emergencia en Pedro Escobedo: Fuga en toma clandestina de gas natural. Cierre de vialidad y monitoreo de atmósferas peligrosas para garantizar seguridad. Sigue los avances por fuentes oficiales.

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