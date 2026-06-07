Atienden Fuga en Toma Clandestina de Gas Natural en Pedro Escobedo; Vialidad Cerrada

Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan en el control de una fuga detectada en una toma clandestina de gas natural entre Dolores de Ajuchitláncito y la carretera estatal 431.

Elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos de Pedro Escobedo mantienen un operativo para atender una fuga en una toma clandestina de gas natural localizada entre la comunidad de Dolores de Ajuchitláncito y el entronque con la carretera estatal 431.

¿Qué medidas implementaron las autoridades para atender la emergencia?

Desde las 20:30 horas del sábado, los cuerpos de emergencia desplegaron labores de atención y seguridad en la zona, lo que derivó en el cierre temporal de la vialidad que conduce a la comunidad de Escolásticas en ambos sentidos, con el objetivo de proteger a la población y facilitar las maniobras operativas.

Como parte de los trabajos, se realizan monitoreos de atmósferas peligrosas en diversos puntos estratégicos para descartar riesgos para los habitantes de las comunidades cercanas y garantizar que las condiciones sean seguras.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, donde se darán a conocer los avances de los trabajos y la eventual reapertura de la vialidad.

En las acciones participan también representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), personal de la Policía Estatal (POES) y Seguridad Física de Pemex, quienes coordinan esfuerzos para controlar la situación y salvaguardar la integridad de la población.