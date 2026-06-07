Roban Camioneta del Creador de Contenido Eloy Rojas en Puebla: Pide Ayuda para Encontrarla

El influencer Eloy Rojas denunció a través de sus redes sociales el robo de su camioneta durante el fin de semana en Puebla.

De acuerdo con su propio testimonio publicado en sus cuentas oficiales, el delito ocurrió en el Antiguo Camino Real a Cholula a la altura de la Reserva Territorial Quetzalcóatl.

Sobre el robo, el Gobierno de Cuautlancingo aclaró que el hecho no ocurrió en su demarcación, sino en territorio del municipio de San Andrés Cholula en Puebla.

¿Cómo se robaron la camioneta de Eloy Rojas en Cholula?

Sin revelar detalles de cómo se llevaron el vehículo, pidió ayuda a sus seguidores para compartir la información y ayudar a localizarla, mencionando que "Estamos muy nerviosos, muy desesperados".

Además, compartió imágenes de la camioneta con placas UAH-637-B de la marca Mazda color blanco, y un video donde fue captada, presuntamente después de haber sido robada.

¿Quién es el influencer Eloy Rojas?

El creador de contenido identificado en sus redes como Soy Eloy Rojas, es un un hombre que se caracteriza por recorrer y degustar antojitos y platillos típicos de Puebla y municipios de la zona conurbada.

Entre sus últimas publicaciones, visitó un negocio de tacos árabes que fue reconocido por la guía Michelin en la sección Bib Gourmand.

Aclara que sus videos no son recomendaciones, sino que disfruta de la comida y visita diferentes sitios para conocerlos.

Con información de N+

JAPR