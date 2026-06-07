Roban Camioneta del Creador de Contenido Eloy Rojas en Puebla: Pide Ayuda para Encontrarla

El delito ocurrió en el Antiguo Camino Real a Cholula cerca de un restaurante reconocido de la zona.

La unidad fue captada en un video después del robo.Foto: Eloy Rojas

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Eloy Rojas, conocido por explorar la gastronomía poblana, sufrió el robo de su camioneta en Cholula. Comparte y ayuda a localizarla. Detalles en sus redes.

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