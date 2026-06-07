Salen del Camino y Caen a Zanja un Tráiler y una Camioneta en la Autopista México-Puebla

En menos de 24 horas se registró un nuevo accidente en la salida hacia San Felipe Hueyotlipan en Puebla.

Se sale camioneta y tráiler de la autopista.Foto: Capufe

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En menos de 24 horas, otro accidente en la autopista México-Puebla. Un tráiler y una camioneta vuelcan en una zanja sin señalización. ¿Qué está pasando en San Felipe Hueyotlipan?

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