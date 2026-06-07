Salen del Camino y Caen a Zanja un Tráiler y una Camioneta en la Autopista México-Puebla

De nueva cuenta se registró un accidente con volcadura en la cuchilla de la autopista México-Puebla que divide la vialidad con la salida a San Felipe Hueyotlipan en Puebla.

Un tráiler y una camioneta terminaron en la zanja, en la intersección donde no existe señalización, alumbrado público ni valla de contención. En el mismo punto volcó un autobús donde viajaban estudiantes que regresaban de la Ciudad de México, en menos de 24 horas.

Tráiler y camioneta chocan y terminan en zanja de la autopista México-Puebla

La noche de este sábado un tráiler y una camioneta chocaron y terminaron en la zanja sin señalización de la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De la fuerza del impacto, la camioneta terminó volcada, por lo que cuerpos de emergencia llegaron a dicho lugar para atender a los ocupantes de los vehículos sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

Autobús se vuelca dejando 45 estudiantes lesionados en zanja de autopista México-Puebla

45 personas lesionadas y daños materiales, es el saldo preliminar de un accidente vial sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras, junta auxiliar de la capital del estado.

Reportes oficiales indican que se trató de jóvenes estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, cuyo transporte volcó sobre la vía de comunicación, de los cuales nueve fueron trasladados a distintas unidades hospitalarias.

El accidente se habría generado al filo de las 23:30 horas del viernes en un entronque no señalizado y donde en el pasado se han registrado siniestros viales por la falta de alertamientos viales.

Con información de N+

JAPR