Colapsa Tráfico por Volcadura de Tráiler Cargado con Basura en Zona Estudiantil de Puebla

Un tráiler cargado con basura del municipio de Hueytlalpan terminó volcado en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla; El accidente provocó afectaciones a la circulación vehicular la mañana de este viernes 5 de junio.

El percance ocurrió a pocos metros del Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla, donde la pesada unidad terminó recostada sobre uno de sus costados, lo que generó el derrame de parte de la carga sobre la cinta asfáltica.

Automovilistas quienes transitaban por la zona reportaron el accidente a los números de emergencia, por lo que al lugar se movilizaron elementos de seguridad y personal de auxilio para abanderar el área y prevenir otro percance.

Debido a las maniobras para retirar la unidad y limpiar la vía, la circulación se mantuvo lenta durante varias horas, afectando principalmente a estudiantes, docentes y conductores quienes utilizan esta importante carretera de la Sierra Nororiental.

Autoridades no reportaron personas fallecidas ni lesionadas, sin embargo continuaron las labores de mitigación de riesgos ante el posible derrame de diésel.

Accidente entre autobús de pasajeros y tráiler en la autopista Puebla-Orizaba

En la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la salida a bosques de San Sebastián se registró un accidente entre un tracto camión y un autobús de pasajeros lo que dejó con tráfico intenso la vialidad.

Aparentemente, el autobús de pasajeros le hizo corte de circulación al tráiler por lo que ambas unidades detuvieron su marcha. El siniestro ocupó el carril de alta velocidad y más tarde arribo personal con grúa para retirar las unidades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choca Tractocamión contra Autobús de Pasajeros en Autopista Puebla-Orizaba

No hubo personas lesionadas, pero generó carga vehicular en dirección a Puebla durante varias horas lo que dejó molestias entre automovilistas quienes se vieron afectados en sus tiempos de traslados.

Volcadura de tráiler en el Periférico Ecológico hoy 5 de junio

Durante la madrugada del viernes, un tráiler se salió del camino y volcó en el Periférico Ecológico a unos metros de la desviación al Bouelvard Forjadores.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control y chocó contra la guarnición lo que ocasionó que se fuera contra la base de un poste de cámaras de seguridad y la arrancara.

El impacto dejó severos daños tanto al mobiliario urbano como al tractocamión que quedó partida en dos, pues la cabina se desprendió de la caja. A pesar de lo aparatoso del incidente no sé registraron personas lesionadas, sin embargo, las autoridades tardaron para remover las partes que quedaron sobre la vialidad

Con información de N+

MCS