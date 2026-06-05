Colapsa Tráfico por Volcadura de Tráiler Cargado con Basura en Zona Estudiantil de Puebla

El accidente de un tráiler dejó tráfico lento durante varias horas en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla a unos metros del Instituto Tecnológico.

Tráfico por accidente en carretera Acuaco-Zacapoaxtla.Foto: El Gráfico de la Sierra

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Tráfico colapsado en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla por volcadura de tráiler con basura cerca del Instituto Tecnológico. Afectaciones a estudiantes y conductores. Conoce más detalles.

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