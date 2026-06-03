Automóvil se Incrusta en la Parte Trasera de un Tractocamión en Autopista de Puebla

El accidente se originó al momento que el vehículo negro terminó chocando contra la unidad de carga en el tramo carretero.

Accidente Choque Automóvil Tractocamión Autopista Ciudad Mendoza Esperanza PueblaFoto: GN Carreteras

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Accidente en Puebla: vehículo negro se incrusta en tractocamión. Equipos de emergencia ya en la escena, sin heridos. Conoce más sobre este incidente vial.

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