Automóvil se Incrusta en la Parte Trasera de un Tractocamión en Autopista de Puebla

La tarde de este miércoles 3 de junio de 2026 se registró un aparatoso accidente entre un vehículo y un tractocamión sobre la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza ubicada en el estado de Puebla.

De acuerdo con los testigos, el automóvil negro habría chocado por alcance a la unidad de carga, terminando su cofre incrustado contra la parte trasera de la misma, aunque se desconoce el motivo del impacto.

Automóvil queda incrustado en tractocamión en la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles cuando se reportó el choque entre un vehículo y un tractocamión sobre la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza en Puebla.

Según los primeros reportes, el conductor del automóvil negro chocó su unidad contra la parte trasera del camión, terminando incrustado contra la misma, aunque se desconoce la mecánica de los hechos.

Hasta el lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias para abanderar la zona y atender a los ocupantes de las unidades, sin reportarse hasta el momento personas lesionadas por el incidente vial.

Foto: GN Carreteras

Choque entre automóvil y camioneta derriba un semáforo en colonia Tierra y Libertad de Puebla

Este miércoles 3 de junio se registró un fuerte accidente entre un automóvil tipo sedán y una camioneta sobre la 25 Norte y 10 Poniente en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Puebla.

Derivado del choque el vehículo más grande terminó derribando un semáforo lo que minutos después desencadenó un tráfico intenso en la zona. Ante este hecho vial, testigos dieron aviso al cuerpo de emergencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Sufre Accidente A Bordo de su Camioneta en Puebla

Personal de rescate y atención prehospitalaria de la Dirección de Protección Civil Municipal de Puebla arribaron a la zona para atender a los afectados.

Con información de N+

GMAZ