Tráfico Intenso por Accidente de Tráiler, Camioneta y Auto en el Periférico Ecológico de Puebla

Un tráiler golpeó a un vehículo particular y una camioneta transportadora de gas LP en el Periférico Ecológico a la altura de Misiones de San Francisco.

Tráfico por choque en el Periférico Ecológico de Puebla.Foto: PB Comunicación

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Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla: tráiler choca con auto y camioneta de gas LP. Tráfico intenso y cierre parcial. ¿Qué causó el accidente? Descúbrelo.

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