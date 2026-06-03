Tráfico Intenso por Accidente de Tráiler, Camioneta y Auto en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este 3 de junio se reportó un tráfico intenso sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del kilómetro 0 en Misiones de San Francisco, derivado de un fuerte accidente.

Un tráiler se salió de la cinta asfáltica y chocó contra un automóvil blanco y una camioneta transportadora de gas LP, lo que provocó alarma entre los automovilistas.

Foto: PB Comunicación

Cierre parcial en el Periférico Ecológico por accidente de tráiler y vehículos

Esta colisión generó cierre en la salida de Misiones San Francisco en dirección a la autopista, lo que también provocó tráfico hacia Cholula, por lo que algunos conductores optaron por tomar vías alternas.

Testigos de este accidente en el Periférico Ecológico dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que rápidamente se movilizaron los cuerpos de emergencias.

En el lugar abandera Proximidad Vial en la patrulla 613 mientras la grúa retiró el tráiler y las unidades siniestradas, no obstante, la carga vehicular estuvo detenida durante varios minutos. Además, llegó una ambulancia para atender a los afectados.

Dos alcantarillas destapadas en el Periférico Ecológico habrían sido causa del accidente

Las unidades fueron arrastradas en grúas al corralón y los involucrados acudieron para deslindar responsabilidades, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál sería la razón por la que el trailero habría perdido el control al volante, pero se sabe que metros antes del accidente en el Periférico Ecológico se encuentran dos alcantarillas abiertas que estan señaladas con llantas justo a la salida de la Autopista Puebla-Tlaxcala, lo que pudiera haber sido un factor que desencadenó el incidente.

Autoridades exhortan a respetar los limites de velocidad y manejar con precaución para prevenir accidentes que podrían terminar con desenlaces fatales, afortunadamente tras este hecho vial no se reportaron lesionados de gravedad.

Con información de N+

MCS