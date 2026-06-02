Chocan Dos Vehículos y se Salen del Camino en el Periférico de Puebla

La tarde de este martes 2 de junio de 2026 se registró un fuerte choque en el Periférico Ecológico de Puebla entre dos vehículos, mismos que terminaron fuera del camino.

El accidente ocurrió pasando el puente de la avenida 24 Sur con sentido a la capital poblana, donde incluso una de las unidades terminó volcada, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Chocan dos vehículos en el Periférico Ecológico de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este martes cuando se registró un choque entre dos vehículos que terminaron fuera de la carpeta asfáltica en el Periférico Ecológico de Puebla.

Una de las unidades terminó volcada tras el accidente ocurrido pasando el puente de la avenida 24 Sur, en los carriles con dirección a la capital poblana.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil y paramédicos, para atender a los ocupantes de las unidades, desconociéndose hasta el momento su estado de salud.

Tren embiste a unidad de la Ruta 50 en la ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 1 de junio se registró un aparatoso accidente entre un tren y una unidad de transporte público de la Ruta 50 en las vías que dividen a las colonias San Antonio Abad y Rivera Anaya de la ciudad de Puebla.

En el lugar se escuchó el fuerte estruendo y los gritos de las personas implicadas, por lo que testigos solicitaron de manera urgente una ambulancia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tren Impacta Microbús de Transporte Público en Puebla, Al Menos 21 Lesionados

De acuerdo a las autoridades, 21 personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el Área de Concentración de Víctimas; 12 de ellas tenían lesiones leves y nueve tuvieron que ser trasladadas a un hospital para la atención médica correspondiente.

Con información de N+

GMAZ