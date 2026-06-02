Chocan Dos Vehículos y se Salen del Camino en el Periférico de Puebla

Hasta el momento se registra intenso tráfico en el tramo carretero, por lo que se pide a los automovilistas tomar precauciones.

Accidente Choque entre Dos Vehículos Volcadura en Periférico Ecológico PueblaFoto: Protección Civil

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Impactante choque en el Periférico de Puebla deja dos vehículos fuera del camino. Tráfico intenso en la zona, maneja con precaución. Sigue la noticia en desarrollo.

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