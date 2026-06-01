Tren Embiste a Transporte Público con Pasajeros A Bordo en Puebla; Hay 21 Lesionados

La tarde de este lunes 1 de junio se registró un aparatoso accidente entre un tren y una unidad de transporte público de la Ruta 50 en las vías que dividen a las colonias San Antonio Abad y Rivera Anaya de la ciudad de Puebla.

Se sabe que al momento de este choque iban a bordo del microbús al menos dos decenas de pasajeros, quienes al ser impactados salieron proyectados al interior de la unidad.

En el lugar se escuchó el fuerte estruendo y los gritos de las personas implicadas, por lo que testigos solicitaron de manera urgente una ambulancia.

Accidente entre tren y unidad de Ruta 50 en la ciudad de Puebla

Cabe destacar que el accidente ocurrió en la zona de la base de la Ruta 50 por lo que sus compañeros también se acercaron a auxiliar en el incidente.

Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un incidente ferroviario en coordinación con @PCGobPue, Bomberos de la @SSPGobPue, @CruzRojaPue y SUMA.



⚠️ Se estableció el Sistema de Comando de Incidentes para coordinar las labores de atención y respuesta. pic.twitter.com/pLA4fop8bi — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 1, 2026

De acuerdo a las autoridades, 21 personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el Área de Concentración de Víctimas; 12 de ellas tenían lesiones leves y nueve tuvieron que ser trasladadas a un hospital para la atención médica correspondiente.

En el lugar laboran elementos de Protección Civil Municipal en coordinación con PC Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Roja y SUMA.

Autoridades exhortan a los automovilistas a reducir su velocidad debido a que aún se llevan acabo acciones de mitigación de riesgos por lo que es recomendable evitar esta zona de la colonia San Antonio Abad y Rivera Anaya.

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Ruta 50 no contaba con permisos para operar con legalidad en Puebla

Más tarde el Gobierno de Puebla dio a conocer que la unidad de transporte público involucrada en este accidente, no cuenta con legalidad para operar.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que derivado de la revisión correspondiente, se constató que la unidad con número de concesión 13071 presenta placas vencidas y no cuenta con la autorización vigente para brindar el servicio, por lo que opera de manera irregular.

Debido a esto, las autoridades darán seguimiento puntual conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de las y los usuarios.

Con información de N+

MCS