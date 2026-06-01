Tren Embiste a Transporte Público con Pasajeros A Bordo en Puebla; Hay 21 Lesionados

Se registra fuerte accidente entre una locomotora y un microbús de la Ruta 50 sobre las vías del tren en la colonia San Antonio Abad de Puebla.

Accidente ruta 50 y tren Puebla.Foto: SSC Puebla

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Un tren embiste a microbús en Puebla con decena de pasajeros a bordo. El accidente ocurrió cerca de la base de la Ruta 50. Detalles de este incidente en desarrollo.

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