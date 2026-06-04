Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Más de 20 Lesionados en la Autopista México–Tuxpan

Un autobús de pasajeros de la línea Futura protagonizó un fuerte accidente cuando circulaba sobre la autopista México–Tuxpan a la altura del municipio Venustiano Carranza en Puebla, el cual dejó como saldo a al menos 20 personas lesionadas.

La madrugada de este 4 de junio se reportó la volcadura de la unidad a la altura del kilómetro 186+500, a solo unos metros de la caseta de cobro de El Piñal, testigos del hecho notificaron al cuerpo de emergencias por lo que rápidamente acudieron a su auxilio.

Accidente de autobús de pasajeros en la autopista México-Tuxpan hoy 4 de junio

El autobús de pasajeros terminó volcado afuera de la carpeta asfáltica, por lo que los usuarios que no portaban sus cinturones de seguridad, salieron proyectados de sus lugares.

Minutos más tarde arribaron paramédicos y cuerpos de auxilio de Venustiano Carranza, Xicotepec y de la coordinación de Protección Civil Estatal, quienes les brindaron atención prehospitalaria a más de 20 pasajeros lesionados.

Afortunadamente tras este fuerte accidente no se reportaron víctimas que lamentar, sin embargo, algunos de los afectados fueron trasladados a hospitales para recibir atención especializada.

Volcadura de autobús de pasajeros deja 20 lesionados

La autopista México-Tuxpan fue cerrada parcialmente por elementos Guardia Nacional División Carreteras, mientras se realizaban labores de rescate y el retiro de la unidad, no obstante, debido a que el accidente ocurrió alrededor de la 1:30 horas, no se reportó tráfico intenso.

Peritos serán los responsables en deslindar o fincar responsabilidades, hasta el momento no se dieron detalles de la causa por la que el conductor habría perdido el control de la unidad.

Autoridades hacen un llamado a los conductores para no manejar cansados y respetar los límites de velocidad, además, para usuarios de autobuses de pasajeros, se les recuerda la importancia de portar su cinturón de seguridad, pues en un percance vial pude salvarles la vida.

Con información de N+

MCS