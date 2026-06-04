Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Más de 20 Lesionados en la Autopista México–Tuxpan

Cuerpos de emergencias atendieron un accidente ocurrido sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del municipio Venustiano Carranza en Puebla.

Volcadura de autobús de pasajeros en Puebla.Foto: PC Puebla

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Un autobús de pasajeros volcó en la autopista México-Tuxpan, dejando 20 heridos. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Descubre cómo ocurrió este accidente.

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