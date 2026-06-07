Aseguran Más de 1.2 Millones de Litros de Presunto Hidrocarburo en Apodaca, Nuevo León

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevaron a cabo un importante aseguramiento de hidrocarburos y diversos equipos utilizados para su almacenamiento y manejo en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Las Comandancias de la IV Región Militar y de la 7/a. Zona Militar informaron el 7 de junio de 2026 que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fueron realizadas el pasado 4 de junio del presente año.

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas federales brindaron apoyo a la Fiscalía General de la República y a Seguridad Física de PEMEX durante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado sobre el Libramiento Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Como resultado de las diligencias realizadas en el sitio, las autoridades lograron asegurar un total de 1 millón 264 mil litros de una sustancia líquida con características similares al hidrocarburo.

Además de la sustancia localizada, las autoridades aseguraron una importante cantidad de equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento, procesamiento y traslado del material.

Entre lo asegurado se encuentran:

Dos mezcladoras una planta de luz montada sobre un remolque mil 240 cubitanques 13 Frank Tank nueve bombas eléctricas, cuatro separadoras centrífugas, tres montacargas, un tractocamión dos toneles un dolly 13 silos de almacenamiento un tanque de almacenamiento cilíndrico.

Asimismo, fueron asegurados una motocicleta, siete vehículos particulares y un vehículo transportador de gas.

Continuarán las investigaciones

Las autoridades señalaron que todo lo asegurado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Escobedo, Nuevo León, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y realizará las acciones periciales necesarias para determinar el origen y destino de la sustancia y del equipo localizado.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

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