Aseguran Más de 1.2 Millones de Litros de Presunto Hidrocarburo en Apodaca, Nuevo León

Autoridades federales aseguraron 1 millón 264 mil litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, durante una Orden Técnica de Investigación realizada en Apodaca, Nuevo León.

Autoridades aseguraron el área de apodacaFoto: Vocería 7 zona

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Autoridades federales aseguran más de 1 millón de litros de sustancia similar a hidrocarburo en Apodaca. Este operativo es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Descubre los detalles.

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