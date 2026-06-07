Mujer Secuestró a Cuentahabiente y Pidió Medio Millón de Pesos a su Familia en Tehuacán, Puebla

La víctima acudió a una institución bancaria ubicada en la plaza comercial Paseo Tehuacán, lugar donde fue vista por última vez.

Juana "N" estaría involucrada en el secuestro agravado de la víctima.Foto: FGE Puebla

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Condena histórica en Puebla: Mujer secuestra a cuentahabiente y recibe 60 años de prisión. ¿Qué llevó a esta sentencia? Infórmate aquí.

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