Mujer Secuestró a Cuentahabiente y Pidió Medio Millón de Pesos a su Familia en Tehuacán, Puebla

Una mujer fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de una persona, cuya familia pagó 300 mil pesos por el supuesto rescate.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de Juana "N", responsable de dicho delito perpetrado en el municipio de Tehuacán.

Familia paga 300 mil por rescate de una persona en Tehuacán, Puebla

El 30 de mayo de 2019, la víctima acudió a una institución bancaria ubicada en la plaza comercial Paseo Tehuacán, lugar donde fue vista por última vez. Durante varias semanas se desconoció su paradero, hasta que el 12 de julio del mismo año, familiares comenzaron a recibir mensajes mediante los cuales exigían el pago de 500 mil pesos a cambio de su liberación.

Luego de negociaciones entre captores y los familiares, acordaron la entrega de 300 mil pesos, cantidad que fue proporcionada con la finalidad de salvaguardar la integridad de la víctima.

Gracias a investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, se logró identificar la participación de Juana "N" en la privación de la libertad, y se obtuvo la orden de aprehensión que fue cumplimentada el 9 de septiembre de 2019.

Obtiene Fiscalía condena de 60 años por secuestro agravado cometido en Tehuacán

Un agente del Ministerio Público presentó diversos datos durante el juicio oral y medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de la acusada en el delito de secuestro agravado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio el 28 de mayo de 2026.

En audiencia de individualización de sanciones celebrada el 4 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso a Juana "N" una pena de 60 años de prisión y una sanción pecuniaria superior a 422 mil pesos.

Además, la mujer recibió una amonestación pública y dejó a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral durante la etapa de ejecución de sentencia.

Con información de N+

JAPR