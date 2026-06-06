Marcha de los Maestros de la CNTE en CDMX Hoy 6 de Junio 2026: ¿Dónde Hay Cierres?

Integrantes de la CNTE convocaron a un foro este sábado en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la organización.

Continúan las marchas de los maestros de la CNTE este sábado 6 de junio 2026Casi van dos semanas de movilizaciones de maestros de CNTE en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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