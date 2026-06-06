Marcha de los Maestros de la CNTE en CDMX Hoy 6 de Junio 2026: ¿Dónde Hay Cierres?

A casi dos semanas de que comenzaran las movilizaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX), hoy, sábado 6 de junio 2026, continúan las marchas. En N+ te damos a conocer dónde hay cierres y bloqueos.

Y es que, a pesar de que el paro nacional del grupo magisterial comenzó de manera oficial el pasado lunes 1 de junio, las movilizaciones en la capital del país y otros estados iniciaron desde el 25 de mayo.

Este sábado, siguen las movilizaciones, ante la falta de acuerdo entre los docentes y autoridades federales.

¿Dónde hay marcha de maestros de la CNTE en CDMX hoy 6 de junio 2026?

Integrantes de la CNTE convocaron a un foro este sábado en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora, la cual está ubicada en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro Histórico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la convocatoria fue realizada para las 11:00 horas y se prevé un aforo de hasta 7 mil personas.

Además, se mantienen los bloqueos en los distintos puntos donde se encuentran los plantones, como:

Avenida 20 de Noviembre.

Calle 5 de Febrero.

Calle República de Brasil (Plaza de Santo Domingo).

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