“No Vamos a Desalojar”, Dice Sheinbaum por Plantón de la CNTE en CDMX

La presidenta Sheinbaum aseguró que no se va a desalojar a los integrantes de la CNTE de su plantón en la CDMX, para evitar caer en provocaciones

Plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX.Plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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