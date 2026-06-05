“No Vamos a Desalojar”, Dice Sheinbaum por Plantón de la CNTE en CDMX

Este viernes, 5 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aseguró que no se va a desalojar a los integrantes de la CNTE de su plantón, para evitar caer en provocaciones.

Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación…No vamos a desalojar, porque eso es lo que quieren.

También expresó su respeto hacia los maestros de la CNTE y detalló los recientes incrementos salariales otorgados al sector.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respeto hacia los maestros de la CNTE y detalló los recientes incrementos salariales otorgados al sector. pic.twitter.com/bzwFB8sw9n — NMás (@nmas) June 5, 2026

La titular del Ejecutivo Federal dijo que se mantiene el diálogo con los representantes sindicales de la CNTE, y que espera que por esa misma vía “se puedan atender algunas de las demandas que se están planteando”.

Conferencia mañanera completa:

Con información de N+

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