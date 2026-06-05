EUA Intercepta y Aborda Buque Ligado a Irán en el Indo-Pacífico

Las fuerzas estadounidenses insistieron en que “las aguas internacionales no pueden servir de escudo para actores sancionados”

EUA Intercepta y Aborda Buque Ligado a IránEUA intercepta y aborda buque ligado a Irán. Foto: X @INDOPACOM

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