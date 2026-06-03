No hay Progreso Tangible en Negociaciones con EUA, Afirma Irán

El ministro de Relaciones Exteriores iraní aseguró que no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación con EUA

Una mujer pasa delante de un mural contra Israel, en TeheránUna mujer pasa delante de un mural contra Israel, en Teherán. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+