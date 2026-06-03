No hay Progreso Tangible en Negociaciones con EUA, Afirma Irán

Este miércoles, 3 de junio de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con Estados Unidos de América (EUA) para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim.

Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación.

Indicó además que "el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región".

Con información de N+ y AFP.

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