No hay Progreso Tangible en Negociaciones con EUA, Afirma Irán
El ministro de Relaciones Exteriores iraní aseguró que no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación con EUA
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El ministro de Relaciones Exteriores iraní aseguró que no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación con EUA
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Este miércoles, 3 de junio de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con Estados Unidos de América (EUA) para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim.
Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación.
Indicó además que "el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región".
Con información de N+ y AFP.
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