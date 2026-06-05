¿A Qué Hora Define la CNTE si Levanta el Paro Nacional y el Plantón en CDMX?

Este viernes 5 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva asamblea para definir sus acciones a seguir, luego de las reuniones que ha mantenido con autoridades federales.

Aquí te decimos a qué hora definirá la CNTE si levanta el paro nacional y plantón que mantiene en la Ciudad de México o determina extender su jornada de protestas, a días de que se inaugure el Mundial de Futbol en la capital mexicana.

También puedes seguir los distintos canales de N+ para conocer el avance de las acciones de la Coordinadora hoy.

¿Habrá marcha de la CNTE hoy?

Según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, este viernes la CNTE tiene previstas dos concentraciones en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas:

Lugar 1: En el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera.

Lugar 2: En el Antimonumento Ayotzinapa +43, en el cruce de Reforma y Bucareli, también colonia Tabacalera.

¿A qué hora definirán si levantan plantón?

En tanto, por la tarde la CNTE llevará a cabo su “Asamblea Nacional Representativa”, en la sede de la Sección IX en la Ciudad de México.

El encuentro será a las 17:00 horas y será para definir acuerdos y establecer acciones a seguir; por lo que al terminar la asamblea se podrá conocer si levantarán el paro nacional y plantón.

Demandas de la CNTE

Durante varios días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha realizado diversos bloqueos y marchas en la CDMX, por parte de sus acciones en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB