¿A Qué Hora Define la CNTE si Levanta el Paro Nacional y el Plantón en CDMX?

Aquí te damos los detalles de la asamblea que realizará la CNTE hoy en la Ciudad de México

Protesta de la CNTE el 2 de junio de 2026 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la CNTE el 2 de junio de 2026 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La CNTE se reúne hoy en CDMX para definir el futuro del paro nacional. Conoce los detalles de la asamblea y sus demandas urgentes.

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