UNAM Nombra como Secretario General a Javier de la Fuente tras Renuncia de Patricia Dávila

La UNAM informó los detalles de la renuncia de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, luego de presentarse diversas irregularidades en los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026.

Tras la renuncia, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario general.

"El nombramiento se dio luego de que esta tarde la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda presentó su renuncia al rector Lomelí al cargo de secretaria General, el cual desempeñaba a partir del 21 de noviembre de 2023", precisó la Máxima Casa de Estudios en un comunicado.

Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila Aranda en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros.

¿Quién es Javier de la Fuente?

De la Fuente es profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo, cirujano dentista por la Facultad de Odontología, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010. Estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

UNAM volverá a hacer examen

Luego del análisis de las irregularidades en los resultados del examen de admisión a licenciatura de la UNAM 2026-2027 I, el cual se realizó por primera vez en línea, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso, presentó este día, su propuesta por estos hechos.

En ese sentido, la Comisión recomendó realizar el examen de control de manera presencial, además de lo siguiente:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control. Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad. Aplicar el examen de control de manera presencial bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

"La Universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas", afirmó la Comisión.

EPP