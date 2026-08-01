Educación

UNAM Nombra como Secretario General a Javier de la Fuente tras Renuncia de Patricia Dávila

La UNAM informó los detalles de la renuncia de Patricia Dávila Aranda, quien fuera la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de la máxima casa de estudios

Nombran a Javier de la Fuente Hernández nuevo secretario General de la UNAM. Foto: UNAMNombran a Javier de la Fuente Hernández nuevo secretario General de la UNAM. Foto: UNAM
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