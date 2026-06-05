Marchas HOY 5 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Integrantes de la CNTE se ubican frente a las oficinas de la SEPIntegrantes de la CNTE se ubican frente a las oficinas de la SEP en Avenida Universidad, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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No te quedes atrapado en el tráfico de CDMX. Infórmate sobre las marchas y concentraciones de hoy 5 de junio de 2026 y organiza mejor tu día.

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