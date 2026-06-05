Marchas HOY 5 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 5 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 2 citas agendadas, 1 rodada ciclista y otra más de motociclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

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Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas, la CNTE se concentrará en dos puntos: en Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes y en el Antimonumento Ayotzinapa +43.

Durante el día, el colectivo No Más Presos Inocentes, se concentrará en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de abuso sexual.

Coyoacán

A las 11:00 horas, Liberación Animal MX estará en la Torre de Rectoría de la UNAM, para protestar contra un proyecto de investigación.

Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas, Comunidad Politécnica estarán en las instalaciones de Canal Once, donde se reunirán para recibir la respuesta del titular de la SEP a su pliego petitorio.

Rodadas

Iztapalapa

A las 5:00 horas, el club de motociclistas Queens Of The Road y Dad's Garage rodará de Mateo Saldaña, en el barrio de San Lorenzo Tezonco, rumbo a Morelia, Michoacán.

Coyoacán

A las 20:30 horas, el grupo de ciclistas People of Bikes saldrá de Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 217, en colonia Oxtopulco, rumbo a los Dinamos, en la Magdalena Contreras.

Eventos de Esparcimiento

Se esperan 18 eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM