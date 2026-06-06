México y EUA Refuerzan Alianza Marítima Contra la Delincuencia Organizada

En las reuniones abordaron temas como ciberseguridad, protección portuaria e intercambio de información estratégica

Acuerdos entre México y EUA. Foto: SemarAcuerdos entre México y EUA. Foto: Semar

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Con reuniones en Washington, México y EUA fortalecen su coordinación marítima, abordando ciberseguridad y protección portuaria. La alianza busca proteger rutas comerciales y combatir la pesca ilegal.

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