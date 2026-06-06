México y EUA Refuerzan Alianza Marítima Contra la Delincuencia Organizada

México y Estados Unidos reforzaron esta semana su coordinación marítima en temas clave como seguridad, rescate en altamar y combate a la pesca ilegal, durante una serie de reuniones celebradas en Washington, D.C.

Del 3 al 5 de junio, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo encuentros con altos mandos de la Armada y la Guardia Costera estadounidense, en medio de un contexto regional marcado por el tráfico ilícito, la vigilancia marítima y la protección de rutas comerciales estratégicas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el reconocimiento que autoridades de Estados Unidos hicieron a la capacidad operativa de la Armada de México, especialmente por su modelo de vigilancia conocido como “trinomio naval”, integrado por buques, helicópteros y patrullas interceptoras.

Además, se destacó el uso de sistemas no tripulados que permiten ampliar las labores de reconocimiento y seguimiento en el mar, una tecnología que ha fortalecido las tareas de vigilancia en aguas mexicanas.

Acuerdos entre México y EUA. Foto: Semar

Combate a la pesca ilegal

Otro de los temas centrales fue el combate a la pesca ilegal en zonas sensibles como el Golfo de California y el Golfo de México, donde ambos países buscan reforzar acciones conjuntas para proteger especies marinas y evitar actividades fuera de la ley.

La cooperación también alcanzó las operaciones de búsqueda y rescate marítimo. México y Estados Unidos acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX y mejorar la capacitación del personal especializado para responder con mayor rapidez a emergencias en altamar.

Como parte de esta estrategia, se impulsa el uso del sistema SAROPS 4.5, una herramienta tecnológica diseñada para reducir tiempos de búsqueda de personas, embarcaciones y aeronaves desaparecidas en el mar.

Las reuniones también abordaron temas como ciberseguridad, protección portuaria e intercambio de información estratégica, en momentos donde la seguridad marítima se ha convertido en una prioridad para ambos gobiernos.