Marchas HOY 6 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 6 de junio de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 13 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y otra más de motociclistas y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Xochimilco

Se llevarán a cabo marchas de los comités del orgullo en estas demarcaciones, a distintas horas del día, con el fin de fortalecer la visibilidad y la inclusión de la comunidad diversa.

Tláhuac

A las 12:00 horas, la Unidad de Pastores del Sureste de la CDMX marchará de Paso Conejo, en Av. Tláhuac, colonia Zacatenco, a la alcaldía, en favor de la paz y la restauración de las familias.

Concentraciones

Cuauhtémoc

A las 11:00 horas, integrantes de la CNTE estará en la sede de la Sección 9, en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, para llevar a cabo un foro solidario.

A las 10:30 horas, la colectiva 'Glorieta de las Mujeres que Luchan', se concentrarán en la Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma, en el evento 'Los hilos de nuestra memoria'.

Benito Juárez

A las 11:00 horas, la comunidad indígena otomí residente en la CDMX estará en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, en el marco de las jornadas permanentes rumbo al 30 aniversario de la fundación del Congreso Nacional Indígena.

A las15:00 horas, la colectiva 'Clan Mariposas Negras' se concentrará en la Cineteca Nacional de México, en Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, para llevar a cabo la charla 'Vestidas para matar', en la que hablarán sobre la transfobia en la cinematografía.

Venustiano Carranza

A las 12:30 horas, La Resistencia estará en Casa Marx, en Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, para el inicio de la campaña gráfica contra el mundial del despojo.

Rodadas

Xochimilco

A las 20:00 horas, el club motociclista Street Rebel's saldrá del embarcadero 'Fernando Celada', en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, a un punto por definir.

Coyoacán

A las 6:00 horas, los ciclistas de Recios Bikes saldrán de la estación Las Torres, del Tren Ligero, rumbo a Tepoztlán, Morelos.

Cuauhtémoc

A las 7:45 horas, Pedal Ambiental saldrá de la Torre del Caballito, en Reforma, hacia distintos puntos: Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, Be Grand Alto Polanco, Huerto Tlatelolco y a Composteros Tlatelolco.

Eventos de Esparcimiento

Se esperan 21 eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM