Marchas HOY 6 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marcha en el Centro de la Ciudad de MéxicoJubilados y pensionados marcharon por la CDMX para exigir justicia social y laboral, el 25 de mayo pasado. Foto: Cuartoscuro

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