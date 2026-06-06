Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 6 de Junio 2026

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones antes de salir a carretera

Carreteras bloqueadas hoy 6 de junio. Foto: Carreteras Guardia NacionalCarreteras bloqueadas hoy 6 de junio. Foto: Carreteras Guardia Nacional

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Antes de salir a carretera este sábado, infórmate sobre los bloqueos y cierres en autopistas de México. La Guardia Nacional recomienda precaución y rutas alternas.

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