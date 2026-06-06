Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 6 de Junio 2026

Consulta qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes o carga vehicular, así como las movilizaciones programadas para este sábado 6 de junio de 2026 en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias de las afectaciones registradas en autopistas y vialidades federales están relacionadas con percances vehiculares, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades exhortan a los conductores a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

A continuación, se presenta un recuento actualizado de las carreteras y autopistas que reportan cierres, incidentes, reducción de carriles o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

07:58 horas. En Tamaulipas se registra cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del km 062+000, de la carretera Cd. Victoria-Monterrey. Atienda indicación vial.

Accidente vial. Foto: Guardia Nacional

07:53 horas. En Sinaloa se registra presencia de personas cerca del km 132+000, de la carretera Culiacán-Los Mochis a la altura de la caseta de cobro No.11 Puente Sinaloa. Se orienta a la ciudadanía, libre acceso vehicular. Atienda indicación vial.

07:33 horas. En Tamaulipas se registra cierre parcial de la circulación por accidente cerca del km 032+500, de la carretera Tampico - Cd. Mante. Atienda indicación vial.

Carreteras bloqueadas. Foto: Guardia Nacional

06:50 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Cuernavaca: continúa lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:48 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 86, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y salida del camino de tracto camión).

06:43 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente.

06:35 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 52, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

06:16 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 79, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

05:44 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Emiliano Zapata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

05:43 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Libramiento de Villahermosa, continúa lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

03:26 horas. En Jalisco se registra cierre total de circulación por accidente cerca del km 151+500, de la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara con dirección Lagos de Moreno. Se orienta a la ciudadanía ruta alterna autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo.