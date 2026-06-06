Embrollo en el PAN de Tamaulipas por Participación de Presunto Operador del Narco en Elección

Aunque la fórmula de Gloria Elena Garza y César Verástegui aseguró que José Alejandro Llanas Alba no forma parte de la planilla, la Comisión de Procesos Electorales dijo que sí lo habían incluido

Integrantes de una de la planilla que busca dirigir al PAN en TamaulipasIntegrantes de una de la planilla que busca dirigir al PAN en Tamaulipas. Foto: PAN Tamaulipas

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¿Corrupción en el PAN Tamaulipas? Llanas Alba, presunto operador del CJNG, fue incluido en la planilla de Garza y Verástegui. La Comisión Electoral confirma su registro.

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