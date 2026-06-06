Embrollo en el PAN de Tamaulipas por Participación de Presunto Operador del Narco en Elección

El pasado 22 de mayo, Gloria Elena Garza Jiménez y el diputado federal, César Verástegui Ostos, conocido como el Truko, aspirantes a dirigir el Partido Acción Nacional en Tamaulipas, registraron en su planilla a José Alejandro Llanas Alba, acusado de ser presunto operador de César Morfin, el Primito, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El PAN transmitió en vivo el evento del registro de los candidatos a la secretaría general y a la presidencia estatal y de los integrantes de su planilla.

Quedó grabado el momento en que entregaron a la Comisión Estatal de Procesos Electorales los documentos y cartas compromiso firmadas por cada uno de los integrantes, en la que se comprometen a decir la verdad y afirman que no se encuentran sancionados o bajo investigación.

Alejandro Llanas Alba, militante activo del PAN desde 2003, es propietario de la empresa Grupo Jala Logística S.A de C.V., acusada en 2025 por autoridades financieras de Estados Unidos, de operar y lavar dinero para César Morfin, el Primito, objetivo prioritario del gobierno estadounidense.

El equipo de campaña de la fórmula Gloria Garza y César Verástegui aclaró que José Alejandro Llanas Alba no es miembro de ninguna planilla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Planilla para Dirigir al PAN en Tamaulipas Niega Haber Incluido a Presunto Operador de Narco

Corrección a planilla

Sin embargo, la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN confirmó que Llanas Alba fue registrado como cuarto integrante de la planilla, desde el 22 de mayo.

En el escrito difundido tras la publicación del reportaje de En Punto, señalan que Llanas Alba fue destituido de esa planilla tres días después de su inscripción, información que no se había hecho pública hasta este viernes.

La otra planilla que compite por la dirigencia estatal pidió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN investigar la sospecha fundada sobre el posible ingreso de recursos ilícitos provenientes del contrabando de combustible previo y durante el proceso de elección interna en Tamaulipas.

Francisco Garza de Coss, candidato a secretario general del PAN en Tamaulipas, señaló que "el día de hoy fuimos a ver en estrados. Nos dimos cuenta que había un registro que no cumplía los requisitos, en este caso que nos pide el Partido Acción Nacional de que no tengas ningún tipo de relación o conocimiento con personas de dudosa procedencia. Nosotros vamos a tener que impugnar esta planilla que mintió en su proceso".

Con información de En Punto

ICM