Polémica en Elección de la Dirigencia del PAN en Tamaulipas por Perfil Vinculado al Narco

A José Alejandro Llanas Alba se le señala como presunto operador de César Morfín, 'el Primito', líder del CJNG, a través de su empresa Jala Logistics

José Alejandro Llanas Alba, militante del PANJosé Alejandro Llanas Alba fue señalado como presunto operador de un líder del CJNG. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El PAN en Tamaulipas enfrenta controversia: José Alejandro Llanas Alba, acusado de nexos con el CJNG, se une a planilla que compite por la dirigencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+