Polémica en Elección de la Dirigencia del PAN en Tamaulipas por Perfil Vinculado al Narco

La semana pasada, el Congreso aprobó una reforma para frenar la penetración del crimen organizado en los partidos políticos.

En Tamaulipas, pone a prueba esa promesa, ya que la planilla que busca dirigir al PAN en el estado registró entre sus integrantes a José Alejandro Llanas Alba.

Su empresa, Grupo Jala Logística, fue sancionada hace un año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de fentanilo.

No obstante, el registro de la planilla fue aprobado sin objeciones y participa en la campaña que arranca a partir de mañana viernes.

El Primito

El diputado federal, César Verástegui Ostos, conocido como el Truko, y Gloria Elena Garza Jiménez, se registraron como candidatos a la secretaría general y a la presidencia del PAN en Tamaulipas.

En su planilla, incluyeron a José Alejandro Llanas Alba, acusado de ser presunto operador de César Morfin, el Primito, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El registro ocurrió el pasado 22 de mayo ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales para participar en la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN.

Alejandro, militante activo

Alejandro Llanas Alba, militante activo de Acción Nacional desde 2003, es propietario de la empresa Grupo Jala Logística S.A de C.V., acusada de operar y lavar dinero para César Morfin, el Primito, objetivo prioritario del gobierno de Estados Unidos.

En mayo del 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron una serie de sanciones en contra de esa empresa por formar parte de una red del CJNG, implicada en el tráfico de fentanilo, robo y contrabando de combustible en la frontera suroeste de Estados Unidos, dirigida por el Primito.

Grupo Jala Logística se dedica al transporte de carga, comercialización, exploración y extracción de hidrocarburos y se constituyó el 7 de diciembre del 2020 con domicilio en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Sin oposición

Ningún integrante de la planilla ni de la Comisión Estatal de Procesos Electorales ni de la Comisión Permanente del PAN se opuso al registro de José Alejandro Llanas Alba, a pesar de que hace un año, el gobierno de Estados Unidos emitió la alerta y sanciones contra su empresa.

Cabe destacar que Llanas Alba no acudió al evento del registro de su planilla.

La elección de la dirigencia estatal del PAN se realizará el próximo 5 de julio, mediante voto abierto para más de 9 mil militantes con derecho a participar.

La campaña interna inicia este 5 de junio y concluye un día antes de la votación. Hasta ahora, solo hay dos planillas registradas.

Una vez elegido, el nuevo Comité Estatal del PAN definirá las candidaturas de presidentes municipales y diputados locales para las elecciones de 2027.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron una reforma a la ley electoral para evitar la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular.

Para ello, se creará una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para detectar perfiles vinculados con el crimen organizado.

Con información de En Punto

ICM